Los Jacksonville Jaguars obtienen a Trevor Walker en 1ra selección del draft

Los Jaguars privilegiaron el talento profesional por encima de la producción colegial, y reclutaron al defensive end de Georgia Travon Walker como la primera selección general del draft de la NFL el jueves.

Jacksonville eligió al “fenómeno atlético” de 1,95 metros y 123 kilogramos y no a la estrella de Michigan Aidan Hutchinson, quien estableció el récord de la escuela con 14 capturas en 2021 y terminó segundo en la votación al Trofeo Heisman.

El gerente general Trent Baalke se había inclinado por Walker en los últimos meses e insistió en que el nuevo entrenador Doug Pederson estaba de acuerdo en elegir al jugado defensivo de los Bulldogs.

Sus críticos argumentan que Hutchinson es un jugador más pulido y señalan los limitados números de Walker en el fútbol americano colegial. Logró 9 1/2 capturas durante tres años en Athens, Georgia, incluyendo seis la temporada pasada, cuando Georgia ganó el campeonato nacional.

Pero Baalke y Pederson vieron a un jugador más versátil en Walker, quien sumó como defensive end, defensive tackle y outside linebacker en la elogiada defensa de Georgia. Sus momentos destacados incluyen más que capturas: detiene los acarreos, derriba a los corredores veloces en el campo abierto y desvía pases que desembocan en intercepciones.

“Es un fenómeno atlético”, le dijo a The Associated Press el coordinador defensivo de Georgia Will Mischamp. “Lo juro por Dios, podría alinear como linebacker en medio y estar bien. Me lo llevaría con el número uno sin pestañar”.

Los Jaguars lo hicieron.

En algún momento fue una estrella en dos deportes y soñaba con llegar a la NBA con Upson-Lee High School en Thomaston, Georgia. Walker eventualmente se decidió por el fútbol americano y rápidamente se convirtió en uno de los reclutas más buscados en el talentoso equipo de Georgia.

Jacksonville es el cuarto equipo de la NFL que elige primero en años consecutivos y espera convertirse en el primeros en tener éxito. Tampa Bay (1976-77, 1986-87), Cincinnati (1994-95) y Cleveland (1999-2000, 2017-18) no lo lograron.

Los Jaguars creen que el quarterback Trevor Lawrence, la destacada primera opción hace un año, está cerca de convertirse en una estrella y sólo necesita ayuda a su alrededor.