Poolpote del V Centenario llega a ocho millones para las carreras el sábado

El Hipódromo V Centenario celebra un nuevo cartel este sábado 07 de mayo, donde se esperan grandes emociones y un poolpote que se sobrepasa los ocho millones de pesos con 8,085,671 pesos aproximado para la programación.

Cadete (5) y Third Page (3) son los ejemplares que sobresalen en la quinta carrera de la tarde, ambos nos representaron el pasado diciembre durante la Serie Hípica del Caribe, en el Hipódromo Camarero de Puerto Rico. Además de la cantidad en el poolpote, el quinto presenta el pool de cinco (PK5) que reinicia en 101 mil pesos.

En la primera los favoritos son Demoniun (3) y Sombra Gris (4), en la segunda Vuelve Federico (4) y Half Lyal (2), en la tercera Don Guta (1) con Humanitario C N (2) como enemigo principal.

Para la cuarta sobresalen Hank The Tank (4) y Dakota’s Dude (5), en la quinta Third Page (3) y Cadete (5); Salt And Pepper (2) y Toowelltobetrue (4) son los favoritos de la sexta, donde la debutante Doña Maria F (6) puede sorprender.

Junto con las carreras locales el Hipódromo V Centenario, tendrá una cartelera internacional con cuatro hipódromos: Camarero, Gulfstream Park, Belmont y Santanita. El Camarero tendrá un acumulado en el poolpote que se acerca a los 75 millones de pesos.