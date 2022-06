Vince McMahon renuncia a la WWE en medio de investigación por malas prácticas

Vince McMahon, director ejecutivo de la empresa de lucha libre WWE, ha dejado voluntariamente su cargo mientras la junta directiva investiga las acusaciones de mala praxis contra él, según informó este viernes la compañía.

De acuerdo con un comunicado, Stephanie McMahon, su hija, que recientemente se tomó un descanso de la mayoría de sus funciones en la compañía, asumirá el cargo de directora ejecutiva y presidenta interina de la WWE durante este periodo.

Sin embargo, Vince McMahon seguirá participando en el contenido creativo. Según una publicación en la cuenta de la WWE en Twitter, este viernes aparecerá en el programa semanal ‘SmackDown’.

McMahon también ha declarado que está dispuesto a cooperar con la investigación en curso. «Me he comprometido a cooperar con la investigación del Comité Especial y haré todo lo posible para apoyar la investigación. También me he comprometido a aceptar los resultados y las conclusiones de la investigación, sean cuales sean», dijo.

Este miércoles se dio a conocer que la junta directiva de la WWE estaba investigando un presunto romance entre McMahon y una empleada de la compañía, a la que supuestamente pagó para que firmara un acuerdo y así comprar su silencio.

Además, durante la investigación se descubrieron varios acuerdos anteriores relacionados con demandas de mala praxis presentadas por otras trabajadoras contra McMahon y John Laurinaitis, ejecutivo de la WWE.

McMahon es una de las personalidades más reconocidas en el mundo de la lucha libre profesional. Desde que en 1982 asumió el mando de la empresa de su padre, ha liderado su transformación en un gigante cultural, cuyos ingresos superan los 1.000 millones de dólares, y cuyos programas se emiten en 30 idiomas.