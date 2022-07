NFL firme en suspender a Deshaun Watson luego de la audiencia

La audiencia disciplinaria de Deshaun Watson con la NFL concluyó el jueves y la liga mantiene firme su postura de una suspensión indefinida de al menos un año, mientras que el equipo legal del quarterback argumenta que no hay fundamento para dicho castigo, le informaron a The Associated Press dos personas al tanto del caso.

Ambas partes presentaron sus argumentos a lo largo de tres días frente a la exjueza federal Sue Robinson en Delaware, de acuerdo con las personas que hablaron en condición de anonimato debido a que la audiencia no es pública.

Watson fue acusado por 24 mujeres de acoso sexual y llegó a acuerdos extrajudiciales en 20 de las demandas civiles.

Robinson, quien fue designada por la NFL y la Asociación de Jugadores, determinará si Watson violó la política de conducta personal de la liga y si le impondrán una disciplina.

Los informes posteriores a la audiencia deberán entregarse el 11 de julio, por lo que no está claro cuándo tomará Robinson una decisión. Los Browns de Cleveland esperan que Watson esté disponible para el inicio del campo de entrenamiento el 27 de julio.

Ya sea que el sindicato o la liga presenten una apelación a la decisión de Robinson, el comisionado Roger Goodell o su designado “emitirán una decisión por escrito que constituirá una completa y final disposición de la disputa” de acuerdo con los términos del artículo 46 del acuerdo de contrato colectivo.

Una persona al tanto del caso le informó a AP que la liga cree que presentó evidencia para mantener a Watson fuera del campo esta temporada.

Una persona cercana a la defensa de Watson le dijo a AP que esperan una suspensión. A la pregunta de qué sería aceptable la persona dijo: “nuestra meta es que vuelva al campo este año”.

Dos jurados investigadores de Texas declinaron presentar cargos contra Watson por la denuncia penal resultante de las acusaciones.

Watson niega que haya cometido un delito y prometió que limpiará su nombre.