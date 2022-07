Hípica sigue triple corona el sábado en el Quinto Centenario

La triple corona del hipismo dominicano continúa este sábado 02 de julio con el Clásico Francisco del Rosario Sánchez, en una programación de seis excitantes competencias a desarrollarse en el Hipódromo V Centenario, donde el acumulado del poolpote presenta RD$10,107,823 para el fanático que acierte de forma única con los ganadores de la tarde.

En la programación el pool de cinco (PK5) tendrá su acumulativo sobre los 130,000 pesos.

Para la primera Terremoto P (6) sobresale como buena opción, mientras que Chateau D’ Alcala es el primero del consenso hípico.

En la segunda Tartaleta (3) y Gran King of Kings (4) son los primeros con Half Loyal (7) con opción.

En la tercera los cinco competidores tienen opción, Mal Querido (2) y Totalbela (1) son los favoritos.

La cuarta es otra que tiene mucho nivel y sale como primordial Sardegna’s Woman (1) con Luis Alberto A (3).

La quinta es el Francisco del Rosario Sánchez a 1.800 metros donde todos lucharán por la supremacía y salen con chance similares Maremoto P. (3) vuelve a ser la favorita, ante Midnight Koffe (2) que ganó la primera pata; Puro Talento (6) y Channeler Wells (10) son otros que sobresalen con mayor puntuación en el consenso.

En la sexta Rocci And Lissa (1) y Two Twenty Wells (4) son los principales con parecida puntuación en el consenso, Gerald The Killer (6) puede sorprender.