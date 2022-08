Brissett, listo para ocupar el lugar de Watson con Browns

La suspensión de Deshaun Watson ha obligado a que los Browns pongan en marcha su “plan B” con su quarterback sustituto.

Pero Jacoby Brissett no se considera a sí mismo una segunda opción.

“Sólo soy otro quarterback en el plantel”, dijo.

Watson fue suspendido seis partidos, un castigo que está pendiente de una posible apelación por parte de la NFL. La sanción se le impuso por infringir las políticas de conducta personal de la liga, ante una serie de acusaciones de abusos sexuales.

Brissett, quien está ahora con su cuarto equipo en la liga, será así el titular al menos en el corto plazo.

Ha vuelto a ser el principal mariscal de campo, como lo fue durante 37 partidos a lo largo de una carrera profesional de siete temporadas. El jugador de 29 años ha pasado por Nueva Inglaterra, Indianápolis, Miami y Cleveland.

Watson ha protagonizado buena parte de las jugadas ofensivas en el campamento de prácticas, pero ello cambiaría pronto, ahora que los Browns saben que no lo tendrán al menos durante seis encuentros. Posiblemente serán más, dependiendo de la decisión de la liga.

Nada de esto es nuevo para Brissett.

Tras ser reclutado por Nueva Inglaterra en el draft de 2016, se le envió a la alineación titular como novato, a raíz de que Tom Brady quedó suspendido por el escándalo de los balones desinflados y mientras Jimmy Garoppolo estaba fuera de combate por una lesión de hombro.

Tres años después, Brissett obtuvo la titularidad con los Colts, luego del retiro sorpresivo de Andrew Luck durante los campamentos. La temporada anterior, con Miami, Brissett fue convocado luego que Tua Tagovailoa se lastimó en la segunda semana.

Comenzó cinco duelos con los Dolphins. Ahora, está por tomar el camino conocido.

“Desde que he estado en esta liga, siempre he sido el siguiente en la lista”, dijo antes del entrenamiento del martes. “Ése fue el caso en mi año de novato, así que esa experiencia ayuda no sólo a jugar sino a entender que uno debe estar listo para el momento en que lo llamen”.