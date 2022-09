El "Caballo Bronco" Adames afirma será campeón Mundial el 8 de octubre

A pesar de que no subestima a ningún contrario Carlos “El Caballo Bronco”, aseguró que le brindará otra corona mundial al país el próximo 8 de octubre cuando enfrente al mexicano Juan Macías Montiel en un combate a ser celebrado en los Ángeles California en disputa el título del peso mediano (160 libras) que avala el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Adames, quien es nativo de Elías Piña, presenta marca de 21 victorias en contra de una derrota con 16 nocauts, en cambio Macías tiene foja de 23 triunfos, todos por nocauts , cinco derrotas y dos empates.

“Yo sé que el compromiso es fuerte, primero es contra un mexicano que todo el mundo sabe quiénes son ellos en el boxeo, pero además tú no puedes subestimar a un hombre que has ganado todos sus combates por nocaut, pero lo importantes es que he trabajado duro y con mucha conciencia para este combate”, declaró Adames desde su campo de entrenamientos establecido en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

“El Caballo Bronco”, buscará convertirse en el cuarto campeón mundial de la actualidad para la República Dominica. Al momento República Dominicana cuenta con tres campeones en las personas de Erick Rosa “El Mini Packman”, Héctor Luis García y Alberto “La Avispa Puello”.