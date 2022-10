Lancha Warpath domina primer día de pesca Cap Cana Classic 2022 

La embarcación Warpath, compitiendo en la categoría Pro, salió al frente durante la primera jornada de la décimo octava edición del Torneo Internacional Cap Cana Classic al Marlin Azul edición 2022, que dio inicio este jueves bajo la dirección del boricua Salvador Egea.

Los pescadores Jack Paulhuss, Carson Byers y Fred Schiteal lograron liberar cinco piezas, un marlin azul cada uno, para acumular 1,500 puntos.

La segunda posición corresponde a la lancha Lasik, con 1,200 tantos, mientras que Marlin Darlin tiene tres piezas liberadas al igual que Doña Lucy y Wicked Wahine. Las tres con 900 puntos.

Por Lasik se distinguieron Gabriel y Miguel Santiago. En tanto que Dallas Hopper fue responsable de las tres agujas liberadas por Marlin Darlin. El cuarto puesto es para Doña Lucy con actuación de Nathalie Rodríguez, Rafael Caicedo y Joselo Herrnández.

En la Semi Pro

En la categoría Semi Pro se distinguieron Sea Wish y Europhoria, con 900 puntos cada una, mientras que Monik-Ita, Crushing It, Tease Me, Isabela y Vitamin Sea compilan 600 tantos cada una.