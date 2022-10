Poolpote del V Centenario sobrepasa los RD$1.7 millones para carreras del sábado

El Hipódromo V Centenario presenta un poolpote de RD$1,727,130 para la cartelera que se correrá este sábado 22 de octubre, donde se presentarán siete interesantes carreras en una programación que iniciará a las 3:00 de la tarde y donde la primera válida para pool será a las 3:30.

La carrera “especial” Fentynola (5) luce principal, ante Dakota’s Dude (2) que es su principal opositor.

Abriendo la jugada de pool en la segunda carrera Stong Legend (6) es el favorito del consenso, para ganar la prueba a 1,700 metros con siete ejemplares en busca del triunfo, Wicked Brody (4) es su enemigo principal.

La tercera se correrá a la 1,200 con Tormenta B (8) y Monarca (7) como favoritos en la carrera que inicia el pool de cinco (PK5) que tiene sobre los RD$290,000 en el acumulado.

En la cuarta Cadete (2) es el principal a jugar, Huracan P (4) es el enemigo principal.

La quinta es una carrera equilibrada donde los seis participantes tienen opción al triunfo, en la misma Totalbela (5) luce levemente como primera.

Seis importados debutantes se enfrentarán en la sexta carrera, misma que Inquieto (5) y Honorable B (1) se ven como los ejemplares a derrotar.

Cerrando el programa Juan T (1) es favorito en el consenso, seguido de Too well to be true (5).