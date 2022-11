Marte sugirió un acuerdo con el Albergue Olímpico, pero no le respondieron

El Albergue Olímpico Dominicano (Alodom): un logro alcanzado por el deporte dominicano, se ha convertido en una puntilla en el zapato para el movimiento olímpico dominicano.

Meses atrás, el presidente del proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte intentó alojar a las atletas participantes en el torneo Final Six celebrado en República Dominicana.

“Iba a utilizar el Albergue Olímpico este año como lo usé el año pasado para el evento realizado en septiembre”, dijo Marte. “Pero el Albergue Olímpico es un desastre. Ellos mismos me dijeron que no estaba en condiciones para yo alojar ahí los equipos”. El Alodom está bajo la administración del Comité Olímpico Dominicano (COD).

Canadá, Cuba, Estados Unidos, México y Puerto Rico con República Dominicana y sus Reinas del Caribe de anfitrión compitieron en el campeonato que se disputó del 2 al 9 de septiembre.

Dada las condiciones del Alodom, Marte lanzó una propuesta.

“Como el Albergue Olímpico no está en condiciones, eso me lo dijo el propio Nelson Ramírez”, miembro del comité ejecutivo del COD, Marte envió a su personal, en especial Milagros Cabral y Arateide Cáceres a inspeccionar y la conclusión es que “no está en condiciones para recibir atletas. “El mismo Nelson Ramírez me dijo que no está en condiciones. Los aires no sirven, los colchones”, entre otros aspectos.

Dada esas condiciones, Marte, quien influyó en 1996 para que esos terrenos pasaran a ser parte del movimiento deportivo con esos mismos fines de un Albergue Olímpico, lanzó una propuesta. En esa conversación con Ramírez, Marte le propuso una negociación.

“En esa conversación con Nelson le dije, qué te parece si le hacemos una propuesta al Comité Olímpico (Dominicano) un acuerdo de seis años, donde yo arreglo el Albergue Olímpico, lo pongo en condiciones óptimas, como si fuera un hotel como estaba antes”.

El torneo pasó y a la fecha la respuesta nunca llegó. Tras “esa conversación con Nelson, él me dijo que lo iba a tratar allá (en el COD)”, pero “no he recibido ninguna respuesta. Ni la voy a recibir”, señaló el director del Senafe, quien el 15 de agosto de 1996 pasó un cheque para los primeros trabajos del Alodom.

La administración

Marte dijo extrañarse con el señalado deterioro del edificio ubicado en el Ensanche La Fe. “No sé qué ha pasado que lo han dejado desbaratar”, dijo. “Desde que sacaron a ese muchacho de ahí, a Caonabo (Castro, quien lo administraba), se ha vuelto un desastre”.

Es por eso que, insistió una vez más, planteó su propuesta. “¿Qué te parece (dijo a Nelson) si cogemos y hacemos un contrato de seis años, donde nosotros le pagamos Xs cantidad mensual, que se llegue a un acuerdo y administramos el Albergue Olímpico para mantenerlo en condiciones e invertimos para reparar todo lo que haya que reparar”.

Pero la respuesta nunca llegó, señaló el presidente del Senafe.