Clásico Presidente Constitucional y poolpote en RD$2.2 millones para este sábado en el V Centenario

Con RD$2,231,949 pesos acumulados en el poolpote para la cartelera de este sábado el Hipódromo V Centenario se alista para efectuar el Clásico Presidente Constitucional, a lo que se suma un pool de cinco (PK5) que tiene un aproximado a los RD$80,000.00.

El Clásico Presidente Constitucional será la quinta carrera de la programación donde participaran Counsellor (1) con la monta de Esmerlin Justo, Golden Trébol (2) con el venezolano Carlos Lara, Tsunami P (3) montado por Carlos De León, y Huracán P (4) con el aprendiz Jose Baez, pertenecen al establo Pryca, del empresario José Martí -Pryca- y con el (5) participará Channeler Wells conducido por José F. Rojas. (1-3-2-5-4) es el orden del favoritismo en el consenso de los expertos.

En la primera participarán siete con Another Affair (3) y Visa En Arena (7) como los ejemplares que sobresalen, Tonito (6) es tercera opción.

El pool de cinco (PK5) inicia en la segunda carrera, donde los favoritos son Don Elías (3) y el debutante Wicked Wells JLC (4); en la tercera Lieutenant (2) es el primero, con La Penca (4) es segunda opción.

En la cuarta Hank the Tank (5) de primero, con Iphone Adicction (1) y Sliding Lady (6) como enemigos principales.

El quinto evento es el clásico Presidente Constitucional. Cerrando la jornada los principales son Right On The Money (4) y Just A Step (2), donde Triple Clown (5) es ejemplar a tener en cuenta.