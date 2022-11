Anuncian rutas para medio maratón de Claro

Este domingo 13 de noviembre se celebrará el Medio Maratón Claro de Santo Domingo, un evento conceptualizado para el disfrute de toda la familia, donde los participantes caminarán o correrán distancias de 5, 10 o 21 kilómetros a lo largo de la emblemática ruta del Malecón, partiendo desde la puerta de Las Atarazanas.

La organización del evento en combinación con el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha dispuesto el cierre de los accesos al Malecón desde el puente flotante que está ubicado en la Avenida Francisco Alberto Caamaño Deño hasta la Calle Las Gaviotas desde las 3:30 am del domingo y se estará evacuando las personas en esa zona desde la 1:30 am.

Los participantes en el evento podrán parquear sus vehículos en la Base Naval 27 de febrero sin ningún costo y de ahí la organización del evento le proveerá el transporte hasta la línea de salida, además estará disponible con un espacio limitado el parqueo de Las Atarazanas con un costo de RD$50 la hora.

La carrera del medio maratón Claro, se convierte en el evento de running más innovador del país, por los premios que otorgará, además de las rifas de las que serán participes los corredores, será implementado por primera vez en el país el sistema Live Tracking durante todo el recorrido a través del APP Medio Maratón Claro.

Los ganadores overall de la carrera obtendrán un cupo automático para participar en el reconocido Maratón Telcel de México, catalogado como el noveno más importante del mundo.

Los corredores que participarán en la carrera de 21K, estarán partiendo de la línea de salida a las 5:30 am, los participantes en la carrera de 10K saldrán a las 6:20 am y los que participarán en la de 5K estarán corriendo a partir de las 7:30 am.

La premiación será realizada en una tarima ubicada en la Plaza España a partir de las 9:00 am.