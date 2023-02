Payton será nuevo entrenador de Denver Broncos

Sean Payton será el nuevo entrenador de los Broncos de Denver, que llegaron a un acuerdo con los Saints de Nueva Orleáns, con quienes el estratega tenía un contrato vigente, dijo el martes una persona enterada del convenio.

La persona, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque los equipos no habían anunciado el acuerdo, dijo que los Broncos cederían a Nueva Orleáns una selección de primera ronda del draft de este año, la 29na general.

Los Saints recibirían a futuro otra selección, de segunda ronda. Denver obtendrá una selección de tercera ronda.

Payton seguía atado por contrato a Nueva Orleáns, pese a que había renunciado al puesto la temporada pasada y trabajó como comentarista televisivo en la presente campaña.

En 15 temporadas con los Saints, Payton, de 59 años, tuvo un registro de 152-89. Su marca en los playoffs fue de 9-8.

Guio a Nueva Orleáns a una victoria por 31-17 en el Super Bowl sobre los Colts de Indianápolis, tras la temporada de 2009. Renunció el año pasado, cuando se retiró el quarterback Drew Brees.

Los Broncos, quienes tuvieron una foja de 5-12 en la temporada y extendieron a siete campañas su sequía de playoffs, destituyeron al entrenador de primer año Nathaniel Hackett el 26 de diciembre, luego que tuvo una foja de 4-11.

El entrenador interino Jerry Rosburg tuvo un récord de 1-1.

La tarea principal de Payton consistirá en lograr que el quarterback Russell Wilson recupere la forma. El mariscal de campo, con 11 años de experiencia como profesional, tuvo su peor campaña en términos estadísticos, tras el canje colosal que lo envió de Seattle a Denver.

A cambio de Wilson, los Broncos cedieron cuatro selecciones selectas del draft, así como tres jugadores.

Los Seahawks llegaron a los playoffs, conducidos por el quarterback Geno Smith, en el primer año de Seattle sin Wilson. Ahora, poseen la quinta selección general, que era de los Broncos, en el draft de abril.

Los Broncos volvieron a la primera ronda del reclutamiento gracias al canje que cedió al linebacker exterior Bradley Chubb a los Dolphins a la mitad de la campaña. A cambio, Miami cedió una selección de primera ronda que era originalmente de los 49ers de San Francisco.

Esa selección, la 29na general, pertenece ahora a los Saints.

Payton era uno de los principales entrenadores disponibles en este ciclo. Sólo cinco equipos buscaban estratega: Los Broncos, los Texans, los Panthers, los Colts y los Cardinals.

Los Broncos realizaron una búsqueda extensa, que comenzó con una conversación virtual en la que participó Jim Harbaugh, quien decidió permanecer en la Universidad de Miami. Otros candidatos fueron Dan Quinn, DeMeco Ryans, Raheem Morris, Ejiro Evero, Jim Caldwell y David Shaw.

Los Texans contrataron a Ryans el martes.

Las reglas de la NFL impedían a los Broncos hablar con Payton antes del 17 de enero, más de tres semanas después de que echaron a Hackett.