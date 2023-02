Reinas del Caribe están a salvo tras terremoto en Turquía

Las integrantes del equipo de voleibol las Reinas del Caribe, Gina Mambrú y Natalia Martínez, se encuentran en Turquía, país donde ocurrió un terremoto de magnitud 7,7, que hasta el momento ha provocado cifras ascendentes de 3,600 muertos y más de 15,000 heridos.

Mambrú se encargó de informar en su cuenta en la red social Instagram, que tanto ella como Martínez se encuentran bien en la ciudad de Ankara y que “la triste situación fue bien retirado de esa zona”.

Las dominicanas están en el país de Medio Oriente entrenando para darle refuerzo al equipo “ALS Halk Voleibol”. Sin embargo, tras el sismo, el gobierno turco decidió suspender todas las competencias deportivas.



Por otro lado, el embajador de República Dominicana, Elvis Alam Lora, dijo que hasta el momento no ha recibido reportes de dominicanos afectados por el terremoto y sus réplicas en Turquía. Incluso, corroboró que el siniestro ocurrió en una zona que no suele ser habitada o visitada por dominicanos.

“No hay ningún dominicano en situación vulnerable. No es una zona donde regularmente habiten los dominicanos. Los dominicanos, normalmente están en Estambul, en Ankara, en la zona de Bursa, que están un poco alejado de donde ocurrió está catástrofe”, expresó el diplomático que aseguró que, en Ankara, donde se encuentra la sede diplomática dominicana, no se sintió el sismo. “No se sintió en Ankara, en sentido general”, reiteró.

Lora dijo en el programa radial El Sol de la mañana que el siniestro que tuvo lugar en el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria.

El diplomático informó que la Embajada Dominicana en Turquía tiene una base de datos de los dominicanos que viven allá, pero que está incompleta por la cantidad de personas que visitan el país de Medio Oriente y no se reportan a la sede diplomática.

Aunque el lugar del siniestro no sea el principal destino de dominicanos en ese país, tanto la Embajada como el Ministerio de Relaciones Exteriores pusieron a disposición de la ciudadanía los contactos telefónicos en caso de que haya algún compatriota en situación de emergencia.

Las personas que necesiten contactar a la embajada dominicana pueden hacerlo a través del contacto (+90) 505 930 4875 , o a través del correo electrónico embajadomturquia@mirex.gob.do.

Además, el organismo compartió los números de emergencia de las ciudades afectadas Adana Sezon Tuna al +90 537 397 59 83, Haluk Onay Erten al +90 532 672 81 67, Gaziantep Sevim Yerbay al +90 537 333 71 75 y Akif Akdemir +90 531 791 24 16.

Terremoto también afectó a Siria

En Siria, inmersa una guerra civil desde hace más de una década, la información sobre víctimas proviene, por un lado, del Gobierno de Bachar al Asad y, por otro, del último enclave del país controlado por la oposición, rodeado por fuerzas gubernamentales apoyadas por Rusia.

En la zona controlada por el régimen, las últimas cifras hablaban de 593 muertos y 1,411 heridos, según la agencia SANA.

En la provincia noroccidental de Idlib, el último bastión opositor, y en otras partes de la vecina Alepo fuera del control de Damasco, se han contabilizado al menos 700 víctimas mortales y unos 2.000 heridos, según el grupo de rescatistas Cascos Blancos.

Estas zonas opositoras, fronterizas con Turquía, se encuentran más cerca del epicentro, por lo que hay menor capacidad de coordinar el recuento, al no haber una única autoridad gubernamental a cargo de las operaciones de rescate.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) recordó hoy que en estas áreas opositoras, "fuertemente" afectadas por el terremoto, residen 4.1 millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir, y que son en su mayoría mujeres y niños.

Ese organismo explicó que la comunicación con terreno es difícil debido a las interrupciones "crónicas" en los servicios telefónicos y de internet, a lo que se suman informaciones sobre supuestos cortes de carretera en el noroeste de Siria, además de en territorio turco.