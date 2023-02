Rihanna vive un gran regreso en el Super Bowl

Rihanna comenzó el domingo su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 57 en una plataforma suspendida sobre el campo.

Llevaba un abombado traje completo color rojo brillante mientras estaba de pie en un rectángulo transparente que la movía hacia arriba y abajo en el aire sobre el campo en el State Farm Stadium. Arrancó su presentación con “Bitch Better Have My Money”.

Bailarines con vestuarios blancos, que semejaban ropa de esquí, se movían en sincronía en sus propias plataformas suspendidas. Otros bailaron en el escenario rojo como el traje de la cantante.

Rihanna y los bailarines descendieron al escenario y continuaron su coreografía sincronizada mientras ella interpretaba “Where Have You Been” y “Only Girl”.

Durante su presentación, Rihanna no tuvo cambios de vestuario, cambios de escenografía o invitados que se han vuelto constantes en los medios tiempos del Super Bowl.

Los colores y la temática de la presentación se mantuvieron iguales durante el set de Rihanna, incluyendo luces rojas que se proyectaban sobre el escenario.

Más bailarines llenaron el campo cuando el espectáculo estaba más avanzado.

A la par hubo fuegos artificiales y luces desde la tarima, donde Rihanna volvió a subir a la plataforma para cantar en el aire su éxito “Diamonds” al final de la presentación.

Su espectáculo fue su primer evento en vivo en siete años y el primero desde que se convirtió en madre hace nueve meses.

Un himno sin complicaciones

El astro del country Chris Stapleton interpretó de manera sencilla el himno nacional estadounidense de pie solo en el campo, acompañado únicamente por su guitarra eléctrica para entonar “The Star Spangled Banner”, momentos antes de que los Chiefs de Kansas City dieran la patada de salida ante los Eagles de Filadelfia al comienzo del partido.

Vestido con mezclilla negra y portando gafas para sol, con el cabello cuidadosamente peinado en vez de su famoso sombrero de cowboy, Stapleton interpretó el himno como una balada, acercándola un poco al rock sólo hacia los últimos versos incluyendo “land of the free” (la tierra de los libres).

Su versión del himno se sintió lenta, pero duró 2 minutos y 2 segundos, menos que los 2 minutos y 5 segundos que habían predicho los apostadores. Aun así, duró más de 10 segundos más que la versión del año pasado, interpretada por el astro country Mickey Guyton.

Al tiempo que el músico galardonado con ocho Grammy cantaba, el astro de “CODA” (“CODA: Señales del corazón”) Troy Kotsur, el primer hombre sordo en ganar un Oscar en las categorías de actuación, interpretó el himno en lenguaje de señas.

OTROS HIMNOS

Antes de la actuación de Stapleton, la estrella de la serie de comedia “Abbot Elementary” Sheryl Lee Ralph cantó “Lift Every Voice and Sing”.

Con un amplio vestido de terciopelo rojo, Ralph comenzó la canción conocida como el himno estadounidense negro como una balada introspectiva, hasta convertirla en un poderoso himno, con tambores de estilo militar acompañándola y un coro vestido de blanco respaldándola en el campo en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

La leyenda del R&B Babyface interpretó “America the Beautiful” como una bella canción folk, con una guitarra acústica pintada con la bandera estadounidense y flores azules en el campo. Una pista de tambores y otros cantantes comenzó a sonar antes de que terminara.

Fans famosos y artistas

El actor Paul Rudd, un férreo admirador de los Chiefs, estaba en el campo antes del partido, con una gran sonrisa y el jersey del equipo.

El originario de Filadelfia Bradley Cooper, con una camiseta de los Eagles, celebró desde las gradas cuando su equipo anotó los primeros puntos del partido. Otro fan famoso del equipo de Filadelfia, Kevin Hart, con un jersey, aplaudió de pie.

Jay-Z, Tiffany Haddish, la rapera GloRilla y el chef británico Gordon Ramsay también fueron vistos en el estadio.

Las actuaciones previas al partido incluyeron a DJ Snake y Jason Derulo, cuyos bailarines eran perros robóticos sincronizados.

Muchos astros también se dejaron ver durante las fiestas en la semana antes del Super Bowl.

Y muchos otros, incluyendo a Serena Williams, Adam Driver y John Travolta, se podrán ver en los comerciales del gran partido.

Andrew Dalton está en Twitter como https://twitter.com/andyjamesdalton

El periodista de The Associated Press Jonathan Landrum contribuyo a este despacho desd Glendale, Arizona.