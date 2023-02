Paul sufre primera derrota por decisión ante Fury

El boxeador y estrella de YouTube Jake Paul sufrió su primera derrota como boxeador profesional el domingo por la noche al caer por decisión dividida frente a Tommy Fury.

Paul (6-1) derribó a Fury con un golpe corto de zurda en el inicio del octavo episodio, en la pelea en peso crucero, pero el medio hermano menor del campeón de los pesados, Tyson Fury, controló grandes lapsos de la pelea pactada a ocho rounds en la Arena Diriyah.

Dos jueces calificaron la pelea 76-73 a favor de Fury (9-0, 4 KOs), mientras que el tercero vio ganar a Paul, 75-74.

"Ya he ganado en cada aspecto de mi vida", presumió Paul. "He llegado más lejos de lo que alguna vez creí lo haría y más allá. Esta es una experiencia que me hace ser humilde. Asimilaré el golpe y volveré".

Fury fue en realidad el primer boxeador profesional que pelea con Paul, quien ha construido una segunda carrera lucrativa al enfrentar a especialistas en artes marciales mixtas y a un colega YouTuber en sus primeros combates en el boxeo, que generaron una gran atención en redes sociales, a pesar de reflejar más entusiasmo que calidad boxística.