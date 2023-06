Triple corona de la hípica inicia el sábado en el V Centenario

Diez ejemplares de tres años se verán las caras en el Clásico Matías Ramón Mella, primera pata de la triple corona del hipismo dominicano que se realizará este sábado 3 de junio en el Hipódromo V Centenario, donde habrá un poolpote con un aproximado de RD$3,208,856.

El clásico será en distancia de 1,700 metros y será la quinta carrera de la programación donde participaran La Pollona (1) con la monta de Roger Fidel, Spur Wells Birth (2) con Jonathan Saldaña, Mr. Papringo (3) montado por José Reyes, Forbidden Candy (4) con Jesús Frías, Primera Dama (5) con al aprendiz Luiyi Ortiz, Glorioso B (6) conducido por Héctor Hernández, Don Elías (7) con el jinete Carlos De León, Wickewells JLC (7) montado por José F. Rojas, Gus Nolan Bel (9) jineteado por José Báez y Jumbo Jet (10) bajo la conducción de Esmerlin Justo.

En la primera participarán seis con Condor Flying (4) y Totalbela (6) como los ejemplares que sobresalen, Dilson (1) es tercera opción.

El pool de cinco (PK5) inicia en la segunda carrera, donde los favoritos son Right On The Money (4) y Nonno Nino (6); en la tercera Ing. Collado (4) es el primero, con Golden Trébol (3) es segunda opción.

En la cuarta Compressor (3) de primero, con The Kukri (4) y Thousand Letters (1) como enemigos principales. El quinto evento es el clásico Matías Ramón Mella. Cerrando la jornada los principales son Ocean Power (5) y La Gioconda (4), donde Quiéreme Y Bésame (4) es ejemplar que puede sorprender.