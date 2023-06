Delegación dominicana logra productiva jornada en San Salvador

La delegación dominicana volvió a tener una jornada productiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en esta ciudad.

Halterofilia, gimnasia, voleibol playa, remo y judo tuvieron una cosecha de nueve medallas, incluidas cuatro de plata y cinco de bronce.

La República Dominicana se ubica en el séptimo lugar en el medallero general con un total de 37 metales (tres de oro, 10 de plata y 24 de bronce) al concluir la cuarta fecha del evento regional.

Pesas cerró con una medalla de plata y tres de bronce, al igual que judo, con una plata por equipo, mientras que el voleibol de playa femenino logró el segundo lugar.

También la gimnasia aportó un metal de segundo lugar y otro de tercero, en tanto que el remo se alzó con su segunda medalla de bronce en el evento.

Peña y Nin logran preseas en gimnasia

Yamilet Peña obtuvo medalla de plata y Audrys Nin Reyes consiguió el bronce este martes en la modalidad de salto del potro de las competencias de gimnasia artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con una puntuación de 13.400, Yamilet se quedó con el segundo lugar de la modalidad de salto, el cual completó con una dificultad de 4.600 y una ejecución de 8.450.

El oro en salto femenino lo ganó Alexa Moreno, de México, con una puntuación de 13.650, y el bronce fue para la también mexicana Ahtziri Sandoval, quien recibió 13.075 de calificación por parte de los jueves, tras una rutina de 5.200 de dificultad y 8.500 de ejecución.

Yamilet había obtenido oro en salto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, con una puntuación de 14.250.

Nin Reyes, por su parte, quedó en el pódium con el bronce tras lograr 12.650, con una dificultad en el salto de 4.800. El gimnasta puso a sonar el himno nacional en Barranquilla 2018 en la especialidad, al ocupar el primer lugar con la más alta valoración de 14.600.

La participación de la gimnasia dominicana concluirá este miércoles con la presentación de Audrys Nin Reyes en los aparatos de salto, barras paralelas, mientras que Jabiel Polanco lo hará en salto, Jeordy Ramírez en paralelas y Leandro Peña en barra fija.

Judo se adjudica la medalla de plata por equipo mixto

El equipo mixto de judo conquistó la medalla de plata al caer en la final ante la representación de Cuba en la jornada final del torneo de judo que concluyó este martes en el Coliseo de la Universidad de El Salvador como parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con la presea de plata, la delegación de judo dominicana se adjudicó un total de nueve preseas, incluidas cuatro de plata y cinco de bronce, pero no pudo superar la actuación de Barranquilla 2018, donde los judocas tuvieron una cosecha memorable con tres medallas de oro, tres de plata y seis de bronce.

La representación quisqueyana se impuso ante la delegación de Nicaragua en cuartos de final, y ante Colombia en la semifinal, para en la final caer ante el poderoso equipo de Cuba.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, celebrados en el 2018, el equipo de judo consiguió la medalla de bronce.

Los Logros de halterofilia

Crismery Santana conquistó una medalla de plata y un bronce, mientras que Ezequiel Nieves y Ander Paniagua se alzaron con sendas preseas de tercer lugar en la última jornada este martes del torneo de pesas de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con las cuatro preseas de la jornada final de pesas, el seleccionado quisqueyano de esa disciplina obtuvo un total de 16 medallas, incluidas tres de oro, tres de plata y 10 de bronce, superando en cantidad su participación en Barranquilla 2018, donde los pesistas consiguieron 15 metales (cuatro de oro, cinco de plata y seis de bronce).

Santana, quien había ganado sendas medallas de oro en Barranquilla, obtuvo la plata en el arranque de la categoría más de 87 kilos, al completar una alzada de 116 kilogramos, superada por la venezolana Naryury Pérez, que tuvo 117 kilos. El bronce fue para Yaniuska Espinosa, de Venezuela, con 113 kilogramos.

En el envión, Crismery logró el bronce con 144 kilos. El oro recayó sobre la cubana Marifélix Sarria, con 152 kilos, y la plata fue para Naryury Pérez, con 149 kilos.

"Me estaba preparando para conseguir las dos medallas de oro, pero no se pudo. Voy a seguir trabajando y con el favor de Dios, las voy a cambiar de color", dijo Santana, quien agregó: "No se hizo el objetivo, habíamos trabajado para el oro. Para los Panamericanos de Santiago tengo que trabajar mucho y prepararme mejor".

Ander Paniagua, en más de 109 kilos, se quedó con el bronce en envión, con 196 kilos, superado por el colombiano Rafael Cerro, medallista de oro con 205 kilos, y Gilberto Lemus, Centro Caribe Sports, con 204 kilogramos. Paniagua ocupó el cuarto lugar en arranque, con 156 kilos.

Ezequiel Nieves, también en más de 109 kilos, obtuvo el bronce en arranque, con 157 kilos. Cerro, con 180 kilos, fue el campeón, y Lemus, con 171 kilogramos, fue el subcampeón.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/28/gimnasia-4a7aa984.jpg Julibeth Payano y Bethania Almanzar (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/28/voli-1-5a9ea156.jpg Julibeth Payano y Bethania Almanzar (FUENTE EXTERNA)

Payano y Almánzar hacen historia en voleibol de playa

La pareja dominicana, conformada por Julibeth Payano y Bethania Almánzar, se alzó con la medalla de plata del torneo de playa celebrado en Costa del Sol como parte de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe al caer 1 set por 2 ante el dueto de Puerto Rico, integrado por Allanis Navas y María González.

La dupla quisqueyana ganó el primer set 21-19, pero las boricuas se presentaron con mayor intensidad en el segundo parcial, el cual se llevaron 21-11, aprovechando los errores no forzados de las dominicanas.

"Sabíamos que podíamos luchar ese partido, lamentablemente no pudimos ganarlo, pero dimos todo en la cancha. Nos faltó un poco más de coordinación y entrega. La experiencia, un mes jugando juntas, nos queda mucho por aprender", agregó la dupla dominicana.

Navas y González hicieron gala de sus habilidades defensivas y se beneficiaron de los constantes mates que dejó fuera el dueto criollo, que al final le cobró para el resultado.

La pareja boricua tuvo un 43 por ciento en ataque (31 de 73), mientras que las quisqueyanas un 33 por ciento (25 de 77). Las campeones Centroamericanas y del Caribe de voli playa bloquearon tres de 11 posibles, para un 28 por ciento, en tanto que las subcampeones tuvieron 0 de 8.

El servicio fue mejor para Puerto Rico, 4 de 54, y la República Dominicana tuvo 2 de 45.

Navas terminó con 20 puntos y su compañera 19, en tanto que por República Dominicana, Payano sumó 17 unidades y Almánzar 10.

Para la República Dominicana, esta fue su segundo medalla en Juegos Centroamericanos y del Caribe. La primera fue ganada por la también pareja femenina Yudelka Bonilla e Iris Santos, obtenida también en El Salvador, en la edición regional de 2002.

Las playeras quisqueyanas llegaron invictas a la final con 5-0 y sin perder un set, tras obtener triunfos 2 sets por 0 ante las representantes de Bermudas, Colombia, Belice, Nicaragua y Cuba, en la semifinal.

Ignacio Vásquez logra bronce en remo

Ignacio Vásquez volvió a colgarse una medalla de tercer lugar este martes, esta vez en la modalidad single ligero masculino en las competencias de remo que se celebran en el Lago Ilopango correspondiente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Vásquez ganó el bronce al recorrer la distancia de los 2000 metros en un tiempo de 6 minutos, 57 segundos y 77 centésimas (6:57.77).

La presea de oro de la especialidad fue para Alexis López, de México, con un tiempo de 6:45.06, y la plata recayó sobre Andre Mora, de Venezuela, con 6:53.38.

Vásquez también había ganado el bronce, junto a Carlos Rodríguez, en la modalidad doble par de remos cortos peso ligero, con tiempo de 6:42.98, en la jornada del remo celebrada este lunes.

En otro resultado, los hermanos Esquea, Alfredo y Juan, ocuparon el quinto lugar en la modalidad par de remos cortos ligero masculino al facturar un tiempo de siete minutos, 25 segundos y 2 centésimas (7:25.2) en la distancia de los dos mil metros.

Para este miércoles, el remo quisqueyano tomará parte, desde las (9:00 de la mañana, 11:00 AM hora RD) en la especialidad cuádruple remos cortos masculinos 2000 mil metros.

En la prueba estarán los atletas Alfredo Esquea, Jancarlos Tineo, Ignacio Vásquez y Carlos Rodríguez.

Dominicana vence a Colombia en softbol

Con relevo de cuatro entradas sin conceder imparable, Yan Carlos González preservó una victoria de 2-1 ante Colombia, que colocó al softbol masculino de la República Dominicana en la fase final del torneo de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023.

La de este martes fue la cuarta victoria de las huestes quisqueyanas en igual número de presentaciones, cuando el miércoles tendrá sus últimos dos duelos de la fase clasificatoria: ante México a las 4:30 de la tarde (6:30 dominicana); y contra el anfitrión El Salvador, desde las 7:00 (9:00 en suelo patrio).

González, ganador de los tres primeros partidos, salió al rescate de Yenier Vólquez en el cuarto acto con dos corredores sin out. En su largo salvamento no cedió imparable, otorgó una base por bolas y ponchó siete. Realizó 65 picheos, 45 strikes y mejoró su efectividad a 0.94.

Los dirigidos por Frank Pérez fabricaron las vueltas necesarias en la parte baja del tercer episodio ante el perdedor Máximo Petit. Jendry Torres soltó rodado candente que dividió el diamante rumbo al jardín central, avanzó a segunda al escaparse la pelota al cátcher en intento de toque. Un out después, Francis Medina caminó por bolas, Juan Ramírez remolcó a Torres con sencillo al center y Wilton Robles llevó a Medina al pentágono con sencillo al bosque izquierdo.

Colombia se acercó 1-2 en la parte alta del cuarto por base de Vólquez a Adonay Boscán, que fue forzado en segunda, doble de Eduardo Cuesta, el único hit de su equipo, que envió a las duchas al gigante derecho. Yan Carlos se hizo cargo de los envíos y Eleazar Luna produjo la anotación con rodado al cuadro.

Por dominicana abrió el partido el novato Jonni Suriel quien laboró 2.2 capítulos de tres bases por bolas y dos ponchados. Fue relevado en el tercero con dos a bordo por Vólquez, que en el momento salió de apuros y se anotó la victoria.

Los bates dominicanos consiguieron cinco imparables, todos sencillos de Juan Ramírez, Wilton Robles, Yoel de Mota, Pablo Figuereo, Fernando Gómez y Néstor Francisco.

Sistema "Page"

Las finales se jugarán por el sistema "Page", que enfrenta al primer clasificado con el segundo. El ganador avanza a la final con plata asegurada. El perdedor de 1ro y 2do se mide al vencedor del juego entre el tercero y cuarto y quien gana disputa la final por el oro. A su vez, el derrotado se queda con bronce.

Todo luce indicar que Dominicana se enfrentará a México en el inicio de las finales, aparte del juego de ronda regular este miércoles.