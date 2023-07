Thais Herrera escala la montaña más alta de Ecuador, el Chimborazo

La montañista Thais Herrera alcanzó la cumbre de la montaña más alta de Ecuador, el Chimborazo, siendo la primera dominicana conocida en alcanzar esta cima.

Junto a sus compañeros de otras cumbres, Luis Emilio Cabral, dominicano y Paul Guerra, ecuatoriano, alcanzaron la cumbre Vendimilla con 6,227 metros sobre el nivel del mar a las 6:52 a.m. hora de Ecuador.

Herrera ha estado entrenando en Ecuador para completar su proyecto "Una dominicana encontrándose en la cima" que consiste en por primera vez colocar la bandera dominicana en las siete cumbres más altas de cada continente y los Polos Norte y Sur.

Al momento 73 personas en el mundo han reportado haber completaron ese difícil reto.

"Me encuentro feliz con este logro, ya que he intentado escalar esta cumbre en otras tres ocasiones y por temas de clima o aclimatación, no lo había logrado hasta hoy", indicó.

Historial de Herrera en el Proyecto

2020 Aconcagua, Argentina el Aconcagua, la cumbre de América del Sur.

2021 Elbrus, Rusia, la montaña más alta de Europa en Rusia.

2022 Denali, Alaska el Denali, la cima de América del Norte.

Convirtiéndose en la primera mujer dominicana en colocar la bandera tricolor en cada una de esas cumbres.

2022 Kilimanjaro, Tanzania, la montaña más alta de África.

Es además la primera dominicana en escalar la montaña más alta de México.

Próximo reto

El plan es Vinson y Polo Sur en Antártica; sin embargo, Herrera indica que buscan aliados empresariales interesados en compartir este proyecto.

Sobre Thais Herrera

Herrera es madre, emprendedora, conferencista. Es ingeniero Industrial con Maestría en Alta Dirección y Finanzas. Propietaria y facilitadora principal de la Asertiva RD, una empresa especializada en outdoor training y team buildings tanto para empresas como instituciones educativas. Es además docente en Barna Management School.

Está certificada en storyteller y dinámicas de grupo, Thais, además de montañista, es triatleta, filántropa y la primera mujer dominicana en completar un Ironman, evento del cual ha completado 5 al momento. Creadora del evento deportivo internacional Pico Duarte Express, donde se sube y baja corriendo la cumbre de las Antillas en un mismo día.

Participa activamente con algunas reconocidas fundaciones en proyectos sociales.