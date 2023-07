Jets extienden contrato a Quinnen Williams, por 4 años y 96 millones

Quinnen Williams, tackle defensivo elegido All-Pro, llegó el jueves a un acuerdo de extensión de contrato por cuatro años y 96 millones de dólares con los Jets de Nueva York, de acuerdo con una persona enterada del convenio.

Williams es ahora el segundo tackle defensivo mejor remunerado en la NFL, sólo detrás de Aaron Donald, de los Rams de Los Ángeles, quien devenga 31,7 millones de dólares al año.

El acuerdo por Williams incluye un salario garantizado de 66 millones de dólares, de acuerdo con la persona, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el equipo no ha revelado los términos del convenio.

El monto garantizado es el mayor en la historia de los Jets, rebasando el de 51 millones de dólares que el linebacker C.J. Mosley obtuvo como agente libre en 2019.

"Quinnen es el prototipo de un Jet", dijo el dueño Woody Johnson en un comunicado emitido por el equipo para anunciar el acuerdo.

Williams promediará 24 millones de dólares al año en el contrato, que lo mantendrá en Nueva York hasta la campaña de 2027. Jeffery Simmons de los Titans (23,5 millones), Daron Payne de los Commanders (22,5 millones) y Dexter Lawrence de los Giants (22,5 millones) recibieron nuevos acuerdos en este receso entre campañas, pero Williams los rebasó a todos.

"El éxito de esta organización es más que importante para mí, y completar este acuerdo me permite poner toda mi atención dejar un impacto positivo para ello", mencionó Williams en un comunicado. "Estoy emocionado por dar mi mejor esfuerzo junto a mis hermanos a fin de prepararme para la temporada que tenemos por delante".

Williams no asistió a los entrenamientos voluntarios de los Jets, mientras esperaba a que su agente y el equipo llegaran a un acuerdo.

El entrenador de los Jets, Robert Saleh, se mostró optimista durante el receso entre campañas. Sostuvo que las partes tendrían un contrato firmado antes de la próxima semana, cuando el equipo abra el campamento de prácticas.

"Dejaré que los chicos de negocios manejen todo esto, pero se va a lograr", dijo Saleh el mes pasado. "Él estará aquí para el campamento, listo para rodar. Y una vez que lo esté, estoy seguro de que será el mismo tipo que el año pasado".