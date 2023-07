Burrow abandona práctica de Bengals tras lesión de pantorrilla

El quarterback Joe Burrow fue retirado el jueves en un carrito de la práctica de los Bengals de Cincinnati, tras salir renqueando de una jugada en que al menos un jugador le cayó encima.

Burrow, de 26 años, saltó sobre un pie antes de desplomarse a raíz de la jugada, cerca del final de la práctica vespertina.

El entrenador Zac Taylor dijo después que se trataba de una lesión de pantorrilla. El quarterback-franquicia se colocó una banda elástica en la zona afectada y apareció renqueando.

Varios compañeros lo rodearon mientras el cuerpo médico lo atendía. Luego, Burrow recibió ayuda para subir a la parte posterior del carrito.

"Algunos jugadores se sienten algo doloridos después del primer día", dijo Taylor cuando se le preguntó sobre la banda elástica.

Por su parte, el centro Ted Karras comentó en los vestuarios: "No soy el experto aquí, pero mi instinto me dice que Joe estará bien".

Burrow había hablado el miércoles sobre lo bien que se sentía en el campamento, luego de que los primeros tres fueron afectados de alguna manera. Esta vez, confiaba en disputar algunos encuentros de pretemporada.

La práctica de pretemporada se truncó en 2020, el año de novato de Burrow, por la pandemia. En 2021, se rehabilitaba todavía después de operarse de una rodilla en diciembre.

Y en el primer día del campamento del año pasado, fue afectado por una apendicitis.

"Siento que, en mi posición, no quiero desperdiciar ninguno de estos días que tengo para mejorar", comentó. "He desperdiciado suficientes días en los últimos dos años con lesiones, apendicitis, el año del COVID. No quiero acabar el campamento deseando haber tenido más días y haber mejorado".