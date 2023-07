Realizan por primera vez Surfers for Autism en República Dominicana

Niños y jóvenes disfrutan en las tablas en medio de la actividad Surfers for Autism ( FUENTE EXTERNA )

"Surfers for Autism" llegó por primera vez a República Dominicana, en alianza con Masters Surf Reunión (MSR); Caribbean Surf Connection (CSC); Equinoterapia EDV y SUPClubRD, organizaciones que se interesaron en realizar esta actividad para personas con el espectro autista y brindarles una experiencia diferente totalmente gratuita.

Para los niños y jóvenes fue una experiencia divertida de principio a fin, contaron con la presencia de su familia y expertos de la organización estadounidense Surfers for Autism que realizan eventos de este tipo regularmente con todas las medidas de seguridad.

Contaron con juegos, equinoterapia, clases de arte, comidas y pudieron disfrutar de esta experiencia en las tablas, que les sirvieron de estimulación y para disfrutar de algo diferente, lleno de emociones.

Para Isabel Puig, directora de Surfers for Autism RD, "este fue un sueño hecho realidad, que nos llenó de emoción y felicidad, que podamos compartir una nueva experiencia a estos jóvenes y niños", afirmó emocionada.

Luis Aracena, director del evento, destaca su agradecimiento por tener la oportunidad de poder regalar sonrisas y felicidad a tanta gente.

Odile Villavizar, presidente de la fundación Manos Unidas por Autismo agradeció a todo el equipo de Surfers for autism, las empresas que apoyaron y al equipo organizador por unirse por esta causa, por permitirle a los niños, jóvenes y adultos tener este momento recreativo para disfrutar, vivir y compartir con familiares y amigos. Y por el amor y compromiso que mostraron las familias en este evento tan hermoso y especial para todos. Destacó que "fue una mañana-tarde super divertida, una experiencia maravillosa, llena de bendiciones para nuestros niños, jóvenes y adultos".

La actividad contó con la presencia de parte de la Delegación Dominicana de las Olimpiadas Especiales, recién realizadas en Berlín, Alemania y la atleta dominicana Reyna Astrid Curiel, ganadora de oro de la prueba de los 50 metros dorso en natación en este evento deportivo.

Surfers for Autism en República Dominicana fue una actividad totalmente eco- amigable, no se utilizó foam, plásticos, ni electricidad. Todo el material era biodegradable y los desechos generados fueron dispuestos según los criterios de SUP Club, dejando el entorno totalmente limpio. Apoyaron la iniciativa

Las autoridades de la zona apoyaron la iniciativa con todos los estándares de seguridad, la misma contó con los servicios de la Policía Nacional y Politur.

Sobre Surfers for Autism

Surfers for Autism está basado en la ciudad de Stuart, Florida. Proveen clases de surf GRATIS para niños y adultos con autismo y otras discapacidades de desarrollo relacionadas. Organizan múltiples eventos de surf a través de la temporada, donde los participantes pueden hacer amistades, experimentar algo nuevo, descubrir potenciales habilidades, así como compartir con otras familias en un ambiente seguro, divertido y sin prejuicios.

Sobre Manos Unidas por Autismo

La Fundación Manos Unidas por Autismo es una organización sin fines de lucro, creada el 16 de noviembre de 2007, por un grupo de padres que, unidos por un mismo sentimiento, decidieron no darse por vencidos frente a la adversidad y buscar soluciones y alternativas ante los desafíos de una condición tan alienante para el individuo como el autismo.

La Fundación Manos Unidas por Autismo vela por el bienestar y calidad de vida de las personas con autismo, sin importar su edad ni condición social a través de tratamientos dignos y de calidad, favoreciendo resultados positivos en áreas cognitivas y habilidades de la vida diaria.