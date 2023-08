Adames: sacado de la selección de boxeo; es campeón mundial y espera pelea millonaria

Levantar el cinturón de campeón le ha costado al boxeador dominicano Carlos -Caballo Bronco- Adames. Y ha sido así, al punto de que fue eliminado de la selección nacional de boxeo y eso casi le costó su retiro.

Adames, quien visitó Diario Libre, narró el episodio, en el que estuvo involucrado el entonces presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, Bienvenido Solano, y quien le impidió acercarse al gimnasio del pabellón del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

"Sí, eso fue un precedente", señaló el hoy campeón mundial del peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Carlos Adames.

Ocurrió cuando estuvo en la selección y fue objeto de un hecho ocurrido en Puerto Rico, del que no dio detalles el boxeador, pero precisó que tampoco ameritaba una sanción del nivel que le fue impuesta.

"Él -Solano- tomó la decisión cruelmente de sacarme de la selección en ese momento", dijo Adames. "Yo no estaba preparado en ese momento para salir porque pensé que se podía hacer algo más, pensé que pudo hacer algo más y no lo hizo, como le dije. No quiso hacerlo".

Al profesionalismo

En ese instante contaba con "19 años" de edad y el hecho vino después de participar en los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014.

Adames y Solano nunca se han referido al tema entre ambos. "Lo dejé en el pasado", dice. "Porque entendía que si en ese momento él no le buscó una solución, pienso yo que no había ninguna, es lo que yo diría".

Fue entonces cuando Adames prepara maletas y se marcha a Estados Unidos, en especial porque el veterano dirigente también, afirma, le negó el aval para pasar al profesionalismo.

"Entonces, ahí yo tuve que buscarme una licencia de Estados Unidos", ya con las puertas cerradas en el nivel olímpico y así abrirse al profesionalismo.

En sus peleas, Adames es presentado como de Estados Unidos y dominicano.

¿Era para tanto?

Para el boxeador, la decisión de Solano debió ser más noble, el castigo por lo ocurrido, no era necesario.

"No lo ameritaba, realmente no lo ameritaba, porque yo entendí en ese momento que él sabía que yo no estaba en esa posición de salir (de la selección), sabía que podía darme opciones, que había mil opciones". Y no lo hizo.

Al contrario, "lo que me dijo, no, ya tú no puedes venir aquí al gimnasio, incluso me quitaron un sueldito. Inmediatamente".

Así, prácticamente me abandonaron,

Viene pelea millonaria

Adames, nativo de Elías Piña, se encuentra en República Dominicana en un descanso activo.

Hasta la fecha no hay un combate ni rival fijado, pero dos cosas parecen clara: sería una pelea millonaria y en la ciudad de Nueva York.

¿Pelea millonaria? "Puede ser. Esperamos en Dios", que así sea, dijo el campeón. "Es lo que se espera".

Se habla de que esa para diciembre, aunque no se ha mencionado monto.

Por su trayectoria, Adames ya ha ganado dinero en el boxeo, pero todavía no tiene una pelea millonaria. Esta vez es una posibilidad.

El peleador es cuidadoso con sus inversiones. Además de su hogar en Santo Domingo, tiene otras propiedades. Un ejemplo para otros deportistas locales

Nacería boxeador

Si volviera nacer, Adames elegiría otra vez subir al ring. "Fuera boxeador. Realmente sí. Fuera boxeador de nuevo", dijo, al señalar que ese siempre ha sido su deporte, desde que era un niño e incluso se entrenaba solo en Elías Piña. l