Un histórico juego de voleibol femenino con asistencia récord

El equipo de voleibol femenino de las Huskers de la Universidad de Nebraska venció a la de Omaha 3-0 (25-14; 25-14; 25-13) en lo que ya se considera como un evento con asistencia récord para un evento de mujeres.

Al encuentro, anunció Nebraska, asistieron 92.003 fanáticos y se disputó en el Memorial Stadium, que es un estadio de fútbol americano colegial en Lincoln, Nebraska, la casa equipo de los Nebraska Cornhuskers.

Según reportes superó el récord mundial anterior de asistencia para un evento deportivo femenino de 91.648 aficionados para un partido de fútbol de 2022 entre Barcelona y Wolfsburg. Nebraska también atrajo a la mayor multitud en los 100 años de historia del Memorial Stadium para el partido del miércoles, destaca el equipo de las Huskers de Nebraska en su página oficial.

Según The Associated Press, al menos un partido de la Copa Mundial Femenina no oficial de 1971 en la Ciudad de México atrajo a 110.000 personas. El récord estadounidense de asistencia a deportes femeninos fue de 90.185 para la final de la Copa Mundial de Fútbol de 1999 entre Estados Unidos y China en el Rose Bowl de Pasadena, California.