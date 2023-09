Burrow no dejó que las negociaciones de su contrato afectaran su preparación para la temporada

El quarterback de los Bengals de Cincinnati Joe Burrow dijo, en sus primeros comentarios tras convertirse en el jugador mejor pagado de la NFL, que las negociaciones no fueron una distracción mientras seguía en su rehabilitación tras sufrir una lesión en el campamento de entrenamiento y la preparación para el primer duelo de la campaña ante Cleveland el domingo.

"Siempre he sido bueno para separar las cosas que son importantes para mí", aseguró el jugador de 26 años en conferencia de prensa el sábado.

Burrow finalizó su extensión de contrato el jueves antes de que los Bengals se dirigieran en autobús a Cleveland. Aunque el equipo no dio a conocer los detalles del trato, una persona que tiene conocimiento del acuerdo le informó a The Associated Press que Burrow firmó por cinco años y 275 millones de dólares, incluyendo 219 millones garantizados.

"Trabajo duro para tener una buena actuación en el campo y pienso mucho en cómo me comporto y cómo ser el mejor para la organización", comentó. "Entonces que me recompensen significa mucho para mí —pero hay mucho por hacer".

Burrow, quien comenzará su cuarta temporada en la NFL, cambió la fortuna de la franquicia y se ganó una reputación como un decisivo y creativo líder con un don para descifrar como sumar yardas cuando las jugadas no salen bien. Ha llevado a Cincinnati a dos títulos consecutivos del Norte de la Conferencia Americana y una aparición en el Super Bowl tras la temporada 2021.

Firmar una extensión de contrato con el quarterback elegido al Pro Bowl en el 2022 y el Mejor Regreso del Año en el 2021 era la meta del equipo y Burrow titubeó al asegurar que quiere pasar toda su carrera en Cincinnati.

"Un día muy merecido para Joe", sentenció el entrenador de los Bengals Zac Taylor.

Burrow se perdió casi todo el campamento de entrenamiento con una distensión en el músculo de la pantorrilla, pero regresó a entrenar la semana pasada y todo parece indicar que será titular el domingo ante los Browns.

Tras firmar la extensión de contrato, Burrow respiró profundo y celebró "por cinco minutos".