Mahomes admite no haber jugado muy bien, a pesar de un inicio con marca de 3-1

El quarterback de los Chiefs Patrick Mahomes criticó sus propias actuaciones después de cuatro partidos, al reconocer el miércoles que debe jugar mejor si Kansas City quiere defender su título del Super Bowl.

Los Chiefs marchan 3-1 en lo alto de la División Oeste de la Conferencia Americana previo a su partido del domingo en Minnesota, pero su victoria más reciente sobre los Jets llegó a pesar del desempeño de la estrella más grande de la NFL.

Mahomes, dos veces galardonado como el Jugador Más Valioso, completó 21 de 29 pases para 203 yardas con un pase de touchdown y dos intercepciones, aunque hizo un par de jugadas cruciales con sus pies al final del partido, lo que aseguró la victoria.

Fue la tercera vez en cuatro partidos que Mahomes no ha rebasado las 300 yardas. La única vez que lo hizo fue cuando tuvo 305 en contra de Jacksonville, cuando los Chiefs solamente consiguieron dos anotaciones en una victoria por 17-9.

"Simplemente no he jugado muy bien para comenzar la temporada", admitió Mahomes, quien lanzó para 5.250 yardas, un récord de la franquicia, con 41 pases de anotación, para liderar la NFL. "Creo que si yo empiezo a jugar mejor, los demás van a jugar mejor".

Mahomes ocupa la 10ma posición en yardas por pase, frenado en parte por un grupo de jóvenes receptores que han mostrado dificultades para mantenerse desmarcados. Su proporción de pases completos de 64,3% está por detrás del novato Bryce Young y del nómada Baker Mayfield, entre otros, y su trabajo de 21 de 39 en el partido inaugural frente a Detroit fue el cuarto peor de su carrera.

Las dos intercepciones que sufrió en contra de los Jets, ambas con pases que se quedaron cortos, fue la 10ma vez en 84 juegos en los que Mahomes ha lanzado más de una en un encuentro. Las cuatro que lleva al momento son más que cualquiera, salvo otros cinco quarterbacks.

Para ser claros: Mahomes ha seguido jugando bien. Solamente jugó como tres cuartos contra Chicago porque el partido fue una paliza, y ello combinado con castigos de su línea ofensiva y una serie de pases que han dejado de caer sus receptores, ha mermado sus números.

La expectativa es que sea grandioso.

"He tenido rachas así en mi carrera, en las que no he tenido las mejores semanas seguidas. Es cosa de regresar a los fundamentos y hacer lo mejor posible por el equipo y confiar en los compañeros para hacer las jugadas".

Tan sólo la temporada pasada, Mahomes tuvo cuatro juegos consecutivos sin lanzar para 300 yardas, y un partido de dos intercepciones ante Buffalo dejó a los Chiefs con marca de 4-2 en la temporada. Pero el Jugador Más Valioso del Super Bowl se recuperó con duelos consecutivos de 400 yardas por pase y los Chiefs solamente perdieron un partido más en camino al campeonato.