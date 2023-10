Patrick Mahomes dice que 'saltó' con la oportunidad de invertir en el equipo Alpine, de F1

Patrick Mahomes "saltó" con la oportunidad de invertir en un equipo de Fórmula 1 cuando le preguntaron si quería unirse a un grupo de celebridades que respaldaban al Equipo Alpine.

El quarterback de los Chiefs de Kansas City, junto con el tight end Travis Kelce, el golfista Rory McIlroy y el excampeón de peso completo Anthony Joshua, están dentro de un grupo de deportistas que fueron anunciados para integrarse al grupo de inversionistas Otro Capital.

"Creo que todos pueden ver el atractivo", dijo Mahomes el miércoles. "He podido asistir a un par de carreras ahora, viendo el entorno, observando la serie de Netflix ´Drive To Survive´ y lo competitivo que es. Pudimos asistir a algunas de las carreras y participar un poco del juego".

La temporada de la F1 regresa esta semana en Estados Unidos con el Gran Premio en Austin. Max Verstappen y Red Bull ya aseguraron el campeonato de pilotos y de constructores.

El anuncio de las celebridades inversionistas es lo más reciente de Otro Capital.

En junio, el grupo anunció la inversión de 218 millones de dólares que incluye a las estrellas de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Ellos dos habían completado una adquisición por 2,5 millones de dólares del equipo de fútbol galés Wrexham en noviembre de 2020. El club se convirtió en el centro de atención mundial gracias a sus propietarios de primera categoría y luego consiguió el ascenso a la cuarta división del fútbol inglés.

No se dio a conocer el monto de inversión que las figuras del deporte están metiendo en el grupo.

"Vinieron a nosotros con la oportunidad. Salté sobre ello. Estoy emocionado por ello, teniendo (a Kelce) conmigo. Será genial ver algunos de los eventos, tal vez algunas de las otras carreras además de Miami", dijo Mahomes.

Cuando le preguntaron si cree que esto podría darle la oportunidad de manejar un auto de Fórmula 1, Mahomes dijo: "No sé si eso está en mi contrato. Sé que (el gerente general de los Chiefs Brett) Veach es un gran seguidor de la F1. Tal vez me deje dar una vuelta a la pista alguna vez, pero esos autos cuestan mucho dinero. No sé si ellos me dejarán hacer eso".

Alpine marcha actualmente en la sexta posición de la clasificación de equipos y los franceses Pierre Gasly y Esteban Ocon son 11mo y 12do en la tabla de posiciones de pilotos, respectivamente, con cinco carreras por disputar.