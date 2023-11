Hennessy lanza su iniciativa "In The Paint" en la República Dominicana

Hennessy, la marca líder mundial de coñac, lanzó su primera cancha en la capital dominicana el miércoles, en colaboración con el talentoso grafitero y artista callejero Johann M. Báez (Dovente), quien dio vida a una de sus obras de arte en la cancha de baloncesto remodelada.

El lanzamiento ilustra el compromiso continuo de Hennessy con el deporte y la cultura del baloncesto. Este año, Hennessy se asoció con la exestrella de los Chicago Bulls, Joakim Noah, quien asistió a la inauguración en la República Dominicana, aportando una gran influencia internacional a la presentación de la nueva cancha y revitalizando la comunidad local.

La llamativa cancha encarna los valores de la comunidad, la expresión artística y el poder unificador del baloncesto. Esta propuesta representa la gran diversidad de la República Dominicana, un país tropical que cuenta con hermosos lugares y nos brinda las mejores experiencias con sus playas, ríos, montañas, campos verdes y sus puestas de sol que nos muestran sus colores vibrantes con cada nuevo amanecer. Todo esto se combina con la alegría y la fuerza de nuestra gente, quienes de la manera más cálida y humana nos invitan a disfrutar de nuestro país de una manera única.

Otros invitados incluyeron a Carolina Mejía, Alcaldesa de la Ciudad de Santo Domingo, Rodolfo Bodden, Gerente de Marca de Casa Brugal MH Group, y numerosas figuras destacadas de la escena deportiva y del entretenimiento del país.

Se presentó la iniciativa de responsabilidad social transformadora llamada "Hennessy In the Paint". Reúne a artistas locales para revitalizar canchas, transformándolas en lienzos vibrantes que fusionan los mundos del deporte y el arte. Al combinar estos dos ámbitos, Hennessy tiene como objetivo inspirar y promover el auténtico espíritu de unidad mientras realiza contribuciones significativas a las comunidades en todo el mundo.

Palabras de Joakim Noah

Joakim Noah habló sobre la iniciativa: "Crecer en las canchas de baloncesto me permitió presenciar personalmente el impacto increíble que pueden tener en el desarrollo de la comunidad, la formación de habilidades y el intercambio de experiencias. Combinar esto con la esencia de Hennessy y su compromiso es de un potencial inmenso. Tener la oportunidad de ver de primera mano el impacto en la comunidad aquí en la República Dominicana con la inauguración de esta cancha ha sido asombroso".

La asociación con Joakim Noah, un jugador conocido por su filantropía y activismo social durante su carrera de 13 temporadas en la NBA, encapsula la misión de la iniciativa de devolver a la comunidad. Juntos inauguraron esta cancha recién remodelada, infundiendo valores compartidos de baloncesto y Hennessy, que incluyen excelencia e innovación, en las comunidades locales.

Como parte del programa 'In The Paint', Joakim Noah asistirá a las inauguraciones de canchas y también coordinará campamentos de entrenamiento en canchas seleccionadas, avivando no solo la pasión por el juego, sino también contribuyendo al desarrollo de estas comunidades en todo el mundo.

Johann M. Báez

Johann M. Báez (DOVENTE) es un artista de graffiti y arte callejero dominicano, originario del barrio Libertador de Herrera en Santo Domingo. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Escuela de Bellas Artes.

Su amor por el graffiti surge desde una edad temprana gracias a su interés en la cultura del Hip Hop. Después de convertirse en profesional, comenzó su trabajo en el mismo vecindario, pintando letreros hasta que conoció el aerógrafo, una herramienta que le permitió plasmar su arte en camisetas y que lo catapultó a participar en los diferentes encuentros de graffiti organizados en la República Dominicana, llevándolo a plasmar su arte en casi toda la isla y a representar al país en eventos internacionales.

Algunos festivales destacados en los que ha participado incluyen: Artesano Project RD, Transitando RD, Rayaera RD, Monumental RD, Transitando Cuba, Hoy Santa Bárbara, Museo Arte Urbano Perú, Aerosol Fest Cartagena COL, Amazonarte Perú, Yaucromatic Yauco PR, Beyond Walls Wynwood MIA.

También ha trabajado para marcas nacionales e internacionales de alto nivel.

Acerca de Hennessy

Líder en el mundo del coñac, la Maison Hennessy ha brillado en todo el mundo con su excepcional saber hacer durante más de 250 años. Basada en el espíritu conquistador de su fundador, Richard Hennessy, la marca está presente en más de 160 países. Situada en el corazón de la región de Charente, Hennessy es también un pilar fundamental de la economía regional. El éxito y la longevidad de la Maison se basan en la excelencia de sus coñacs, cada uno de los cuales nace de un proceso único de transmisión de conocimientos de generación en generación. Como la primera casa de destilación en obtener la certificación ISO 14001, Hennessy une su capacidad de innovación y el apoyo de todos sus colaboradores para proteger esta área excepcional. Como joya de la corona del Grupo LVMH, Hennessy es un importante contribuyente al comercio internacional francés, con el 99% de su producción vendida en el extranjero, y es un embajador mundial del arte de vivir a la francesa.

Acerca de Joakim Noah

Joakim Noah, ex estrella de la NBA con una destacada carrera de 13 años, obtuvo distinciones como dos veces All-Star de la NBA, el Jugador Defensivo del Año en 2014 y el Premio J. Walter Kennedy en 2015 por su ciudadanía ejemplar. Inicialmente se destacó en la Universidad de Florida, llevándolos a dos Campeonatos Nacionales consecutivos en 2006 y 2007, incluyendo el título de Jugador Más Destacado en 2006.

En 2010, Joakim y su madre, la escultora Cecilia Rodhe, fundaron la Fundación Noah's Arc. Esta organización utiliza el arte y el deporte para fomentar el desarrollo de la juventud en Chicago y Yaoundé, Camerún.

Después de su retiro de la NBA en 2021, Joakim se convirtió en embajador comunitario de los Chicago Bulls, con el objetivo de tener un impacto positivo en la ciudad. También se unió a otros legendarios de la NBA como inversor en la NBA Africa y se convirtió en embajador de la Basketball Africa League en 2022, fortaleciendo su compromiso con la diáspora africana.

En 2023, Joakim revivió la Liga de Baloncesto ONE CITY en Chicago a través de su fundación, promoviendo la unidad y la comunidad, al tiempo que brinda diversos programas, que incluyen mediación de conflictos, capacitación laboral, educación financiera, talleres creativos y servicios familiares, con todos los participantes y personal recibiendo compensación. Además, sirve como embajador de la NBA, participando activamente en eventos y colaboraciones globales, en línea con su misión de utilizar el baloncesto como una fuerza unificadora para comunidades diversas.