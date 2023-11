Browns confirman que Watson quedará fuera el resto de la temporada por una fractura en el hombro

La temporada de Deshaun Watson llegó a su fin y una vez más deja a los Browns de Cleveland sin su quarterback franquicia.

Watson se perderá el resto de su segundo año con Cleveland tras sufrir un fractura en el hombro con el que lanza, una lesión que ocurrió en su mejor actuación desde que se unió al equipo tras su controversial canje en el 2022.

"Aún no lo puedo creer", admitió Watson el miércoles.

Watson se someterá a una operación para reparar la fractura en el hombro derecho que ocurrió en la victoria 33-31 el domingo ante Baltimore durante un golpe en el segundo periodo. El equipo dijo que la resonancia magnética reveló una fractura desplazada en el glenoide.

Los Browns (6-3) ahora deberán seguir sin Watson y el entrenador Kevin Stefanski dijo que el novato Dorian Thompson-Robinson será titular el domingo ante los Steelers de Pittsburgh (6-3).

Será la segunda ocasión que Thompson-Robinson, seleccionado en la quinta ronda de UCLA, será titular tras ser nombrado para el juego ante Baltimore el 1 de octubre.

Fue un complicado debut para Thompson-Robinson, quien lanzó tres intercepciones en la derrota 28-3. Pero ahora tendrá más tiempo para estar listo y Stefanski confía en que tendrá una mejor actuación.

"Quiero darle una semana en la que sepa que va a ser titular", indicó Stefanski. "Que tenga una semana completa de preparación".

La otra opción es P.J? Walker, quien fue titular en dos juegos e ingresó de cambio en otro. Walker sumó seis balones perdidos en tres encuentros, con una intercepción que llevó a la derrota ante Seattle.

Watson reconoció que "no tenía idea" de cuándo ocurrió la fractura, pero que supo que algo no estaba bien al final del primer periodo.

"Reconocí que algo no estaba bien, pero en el juego simplemente seguí a pesar de todo", indicó Watson, quien también portó una bota para caminar. "Tras el juego, el lunes y martes, me realizaron exámenes y ahí me dijeron los doctores que era peor de lo que pensábamos".

Watson tomó una pausa de varios segundos cuando le preguntaron sobre sus emociones de que su temporada llegó a su fin.

"Es muy difícil", admitió. "Pero me voy a asegurar de mantener la cabeza en alto y mantenerme en contacto con los chicos y apoyarlos tanto como pueda".

El gerente general Andrew Berry dijo que la fractura no está relacionada a la distensión en el manguito rotador que sufrió Watson semanas antes.

Berry le dio crédito a su quarterback por quedarse en la cancha y llevar a los Brows a una victoria al final a pesar de la lesión de hombro y el esguince en el tobillo.

Watson ingresará a la lista de lesionados el resto de la temporada, una noticia devastadora para los Browns, que pelean por la postemporada tras invertir 230 millones de dólares en el jugador de 28 años y con lo que parecía que llegaría a su fin la búsqueda de un quarterback de élite.