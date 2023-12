Franklin Mirabal se automotivó en la niñez

Franklin Mirabal fue reconocido por todo lo alto en Puerto Rico, lo que culmina un año lleno de éxitos y reflexionó su carrera de 36 años como periodista.

"Recuerdo cuando era limpiabotas, cuando vendía dulce, cuando vendía periódicos en las calles", relató.

Y agregó: "La clave fue trazar un plan. Me propuse ir a la universidad a estudiar periodismo, estudié inglés y luego me gradué como locutor, y ahí senté las bases para correr por mis sueños".

Mirabal dijo que una estrategia que usó, fue hacerse amigo de los veteranos y aprender de ellos.

"Yo compartí mucho con Max Reynoso, Félix Acosta Núñez, Billy Berroa, George Bournigal, Freddy Mondesí, Tomás Troncoso, Mickey Mena y Roosevelt Comarazammy, entre otros muchos", expresó.

"Les demostré que no envidiaba sus puestos, y que buscaba una oportunidad, el peor error de un cronista jóven es atacar a quien ya hizo su fila y ha sido exitoso", apuntó.

¿Qué sigue ahora?

"Yo siempre voy a ser periodista deportivo, pero hay algo que me falta y es convertirme en un empresario deportivo, es decir, presentar y mercadear grandes eventos para el país", agregó.

Otro tema que resaltó: Nunca se debe ser malagradecido.

"En esta profesión de periodista deportivo siempre vas a necesitar apoyo, yo tengo por norma que quien me apoya, yo trato de nunca ofenderlo, para mí el agradecimiento es sagrado, y quien no cumple con ese postulado, sencillamente no tiene calidad humana y nunca será alguien confiable", expresó.

El acto en el que fue reconocido el veterano periodista dominicano, fue coordinado por Carlos Hernández (El Dichoso) y Odalís Ramírez.

Sus premios del 2023

1- Electo "Narrador Latino del Año" por los Premios Latinos de Nueva York.

2- Electo "Narrador del Año" por el Círculo de Locutores.

3- Galardón de "Gran Micrófono de Oro" del Círculo de Locutores.

4- Primer cronista deportivo en ganar el premio "Locutor del Año" en Premios Soberano.

5- Premio "Cronista del Año" de parte de Premios Latinos.

6- "Narrador del Año" en los premios de la ACD

7- Ganador del "Mejor Periódico Deportivo Digital" por el Observatorio de Medios Digitales.

8- Reconocimiento por el Congreso de Estados Unidos y Adriano Espaillat.

9- Reconocimiento en Puerto Rico por el Consulado y la Cámara de Representantes.