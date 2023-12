Brenda Castillo: escala al número uno del ranking mundial del voleibol femenino de todos los tiempos

Brenda Castillo sumó otro mérito a su ya laureada carrera. El sitio Volleybox la sitúa, al día de hoy, como la mejor jugador del mundo de todos los tiempos, lo que, en consecuencia, la convierte en la mejor libero del mundo en este 2023.

Sin embargo, el premio de la mejor jugadora de voleibol del mundo en el 2023 recae en la jugadora de origen cubano, Melissa Vargas, quien defiende los colores de Turquía, seguida de la dominicana Brayelin Martínez. Castillo va de cuarta con 628.30.

Para ser situada como mejor del mundo de todos los tiempos, Volleybox toma en cuenta todas las competencias para un atleta, en cada género, tanto a nivel de equipo, como los premios individuales. También incluye torneos internacionales de liga.

Ella viene sumando desde las categorías menores como las medallas de plata en el Campeonato Mundial sub-20, en 2009 y la del Campeonato Mundial sub-23 en 2013.

En el de 2009 ganó los premios de Jugadora Más Valioso; mejor libero, "best digger" y mejor recepción. Pero su lista de trofeos es inmensa, pues no una vez se ha llevado o estos premios o la triple corona. En 2013 fue Mejor libero y "best digger".

A nivel superior, la dominicana de Haina fue ganadora de Mejor libero y "best digger" y más recientemente en el Clasificatorio mundial olímpico 2024 terminó como "best digger".

Sus compatriotas, Bethania de la Cruz está en el lugar 11; Brayelin Martínez en el 33; Annerys Valdez en el 66; Prisilla Rivera en el 72; Yonkaira Peña en el 94 y Niverka Marte en el 117.

Castillo suma 8478.20 puntos, de acuerdo a su historial de competencia internacional.

En esa lista de lujo se encuentra las legendarias cubanas Mirelya Luis, en el puesto 34 (4510.60 puntos) Jugadora Más Valiosa y campeona del Grand Prix Mundial y campeona olímpica en el 2000 y Yumilka Ruiz (3810.95 puntos) en el 48, también medallista de oro en Sidney 2000. Regla Torres está en el puesto 81.

La puertorriqueña Áurea Cruz es la número 86.

Mejores de 2023

La jugadora opuesta Melissa Vargas finalzió 2023 como la número 1, con 1100.50 puntos, seguida de Brayelin (634.80 puntos) y tercero Gabriela Guimarães (Brasil, 629.00), con Castillo de cuarta.

Al no existir ninguna libero delante de la dominicana, queda entonces como la mejor del mundo de esa posición.