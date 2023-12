El Super Bowl del 2027 se jugará en Los Ángeles

La NFL anunció que el Super Bowl LXI se celebrará en Los Ángeles en 2027, y se jugará en el estadio SoFi de Inglewood, California.

El anuncio se hizo hoy en la reunión de invierno de la liga en Dallas, luego de una revisión de la propuesta por parte del Comité Asesor de Participación de los Fanáticos y Eventos Importantes y una votación de los propietarios de los equipos.

"Estamos muy entusiasmados de traer el Super Bowl de regreso a Los Ángeles por segunda vez en cinco años", dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell. "La ciudad hizo un excelente trabajo al albergar el Super Bowl 56 en el increíble estadio SoFi y creemos que el Super Bowl LXI será aún más memorable.

Los Angeles Rams, el Comité Anfitrión de Los Ángeles y muchos otros socios destacados ayudarán a crear una semana inolvidable de eventos que culminará con el domingo del Super Bowl en 2027 y que celebrará a la región como un epicentro de deportes y entretenimiento. y Cultura."

El Super Bowl LXI llega cinco años después de que el SoFi Stadium albergara el Super Bowl LVI en 2022. Será el segundo que se juegue en el SoFi Stadium en Inglewood y el noveno que se juegue en el condado de Los Ángeles, y el primer Super Bowl se jugó en el área. Según un estudio independiente, el Super Bowl LVI generó entre $234,3 millones y $477,5 millones para el condado de Los Ángeles.

"Estamos agradecidos con el comisionado Goodell y nuestros socios en los otros 31 equipos por esta oportunidad de elevar una vez más el momento más importante de nuestra liga", dijo el propietario y presidente de Los Angeles Rams, E. Stanley Kroenke. "Más aún, nos sentimos honrados de que el Super Bowl regresará a Los Ángeles e Inglewood por segunda vez en cinco años y está emocionado de aprovechar el impacto sustancial para las empresas locales y las organizaciones comunitarias que resultó de ser anfitrión del Super Bowl LVI".

Como parte de las actividades del Super Bowl LXI, la región metropolitana de Los Ángeles albergará una serie de eventos muy esperados que conforman la Semana del Super Bowl, incluidos los honores de la NFL, la experiencia del Super Bowl, la noche inaugural del Super Bowl y un sólido programa comunitario. Se espera que los eventos se lleven a cabo en todo Los Ángeles, con numerosas oportunidades para que los visitantes y residentes vivan experiencias memorables antes del juego.

Como anfitriones del Super Bowl LXI, junto con el Comité Anfitrión de Los Ángeles, Los Angeles Rams podrán ofrecer a sus propietarios de suites y titulares de licencias de suites de estadio acceso prioritario a paquetes del Super Bowl y otras experiencias durante toda la semana.

"Después de 29 años, el Super Bowl LVI fue un evento increíble que generó un impacto económico y comunitario significativo para la región de Los Ángeles", dijo la presidenta y directora ejecutiva de la Comisión de Deportes y Entretenimiento de Los Ángeles, Kathryn Schloessman. "Estamos encantados de darle la bienvenida nuevamente al Super Bowl LVI". NFL para el Super Bowl LXI en el SoFi Stadium en 2027 y esperamos construir sobre la base que establecimos, brindando a diversas empresas locales la oportunidad de competir por contratos y aprovechando la atención para beneficiar a las organizaciones comunitarias que hacen un buen trabajo en nuestra región".

El Super Bowl LXI será el noveno Super Bowl que se celebrará en la región del gran Los Ángeles, y en 2027 se cumplirán 60 años desde que se jugó el Super Bowl I en el LA Memorial Coliseum en 1967.

"La región de Los Ángeles continúa atrayendo eventos de renombre mundial y esperamos ser anfitriones una vez más del Super Bowl", dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. "Quiero agradecer al alcalde de Inglewood, James Butts, por su trabajo en este esfuerzo y estamos ansiosos por unirnos para que esto sea un éxito. Sé que toda nuestra región espera ver a los Rams ganar el Super Bowl en casa nuevamente".

"En nombre de la ciudad de Inglewood, nos complace darle la bienvenida a la NFL y al Super Bowl LXI a Inglewood en 2027", dijo el alcalde de la ciudad de Inglewood, James Butts. "Dado el éxito del evento de 2022, estamos seguros de que la NFL determinó que el estadio SoFi y la ciudad de Inglewood están listos para ofrecer un Super Bowl LXI emocionante y memorable".

