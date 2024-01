Inefi presenta el proyecto de identificación de "potencialidad deportiva latente"

El Instituto Nacional de Educación Física dio a conocer dos proyectos presentados por dos estudiosos de la educación física y garantizó que ambos programas tendrá el apoyo del Gobierno dominicano.

El programa "Identificar la potencialidad deportiva latente", fue presentado por el profesor cubano Richard Almaguer López y las "Salas de psicomotricidad", dado a conocer por el profesor dominicano, Jacobo Moquete

El primero consiste en descubrir, por medio a las cualidades intrínsecas del atleta, los factores que definen los talentos que posee un individuo para tal o cual deporte.

Los proyectos fueron presentados en la sede del Inefi.

Almaguer López resaltó que cuando se habla de "potencialidades deportivas latentes", se refiere a aquellas personas que están influenciadas por dos factores importantes como lo son el exógeno y endógeno, es decir, aspectos intrínsecos en el individuo como el desarrollo físico, antropométrico, o el tipo de fibras que posea (rápidas o lentas).

El director del Inefi, Alberto Rodríguez valoró este proyecto. "Si no identificamos los niños y siguen silvestres en materia deportiva, no vamos a crecer, pero lo peor de todo es que en materia de salud vamos a seguir perdiendo vidas por personas que no abrazan la educación física y después el deporte escolar y después el alto rendimiento".

El proyecto presentado por el técnico cubano será "apoyados en un 100% por el gobierno dominicano".

Uno de los riesgos en este tipo de proyectos es que se pierdan en el tiempo, por la falta de seguimiento.

"Yo espero que se le dé continuidad de Estado aquí en esta institución a esos proyectos", señaló Rodríguez.

"Este trabajo coincide en buscar esa potencialidad y al mismo tiempo ver qué influyen en la misma, como los aspectos externos que están alrededor del individuo; cuáles recursos o medios cuenta. Todos esos factores lo valoramos para luego comenzar un proceso que es el de la iniciación deportiva", argumentó.

Los centros CIDE Los centros de Iniciación Deportiva Escolar (CIDE) es una de las herramientas que defendió Rodríguez. El CIDE "es una de las armas más importantes del Instituto Nacional de Educación Física", dijo Rodríguez. Recordó que cuando asumió la posición que ocupa en el Inefi, en noviembre del año pasado, una de sus primeras tareas fue fue trasladarse a Bayaguana y conversar allí con quienes dirigen ese programa, el cual "es el más productivo y el más organizado de la República Dominicana".Eso se verifica por la presencia de atletas que han salido de ese lugar y que ha aportado medallas olímpicas, como es el caso de Luguelin Santos (atletismo) y Luisito Pié (taekwondo).Dijo que para la ocasión designó personas para fortalecer ese CIDE el cual "hemos estado ayudando y además también quiero decir que por primera vez en la historia una oficina de Inefi se encuentra operando en Bayaguana".Este es el sueño del deporte escolar con respecto a la iniciación deportiva, diseminarlo por todo el país. Es por eso tque también se llevó uno a Moca y otro a San Pedro de Macorís, aunque éste "está muy debilitado y quisiera yo ooder fortalecerlo a propósito de que aquí están los compañeros de San Pedro de Macorís".

Almaguer López resaltó que muchos técnicos incurren en el error de querer integrar a un niño a una disciplina sin conocer a ciencia cierta su aspecto psicológico, cualidades naturales y sus deseos de practicar un deporte en particular.

"El o la estudiante debe hacer contacto con varios deportes, para luego así determinar en cuál tiene mayores posibilidades de destacar y desarrollarse", sostuvo.

En tal sentido, Almaguer López insistió en que deben hacerles pruebas físicas y antropométricas a los estudiantes en los centros educativos, destacando que deben aplicársele las pruebas de fuerza, resistencia, rapidez, talla y peso, con los cuales se podrá determinar para cual deporte estará apto.

Sostuvo que hay países que tienen diferentes modelos de selección deportiva, y dijo que éstos son útiles porque tienen un sistema competitivo y deportivo de búsqueda de talentos, "pero nosotros tenemos que aplicar modelos científicos, de seguimiento, de estudios longitudinales, para poder hacer con efectividad ese estudio, y tratar de buscar, a raíz de ese modelo, otros atletas".

Almaguer dijo que se requiere hacer un análisis y es de los últimos ciclos olímpicos "cuáles son las disciplinas que podrían ser priorizadas que no están en los Juegos Escolares y que deberían estar, porque los juegos escolares no solamente se convertirían en no solo lo que es deporte en edad escolar, sino que de 13 a 16 años ya hay que apuntar al deporte federado obligatoriamente, porque ya está al paso del alto rendimiento".

Recalcó que la educación física no es deporte, pero es una base para iniciar a los alumnos en el deporte.