International Sport Foundation & Lessport Academy entregan útiles deportivos en Puerto Plata

Las fundaciones Internacional Sport Foundation & Lessport Academy trajeron a Puerto Plata por tercer año consecutivo la clínica de beisbol Logrando Sueños, donde más de 500 niños participaron además de que sus ligas recibieron útiles deportivos que fueron entregados en la misma actividad a los niños.

La actividad fue coordinada por el presidente de la International Sport Fundación, el ingeniero Chito Polo quien estuvo acompañado de los miembros de la Lessport Academy Frank Almeida, Luis Sánchez, Charly Vargas.

Los ex peloteros de Grandes Ligas Felix José, José Román, Julián Vasquez, asi como los activos Jhonny Brito, Juan Minaya, Rafael Lantigua asi como la ex voleibolista Annerys Valdez y el ex nba Luis Felipe Lopez.

El obispo Julio César Corniel Amaro tuvo a su cargo poner en mano del señor la actividad.

Los organizadores aprovecharon la ocasión para entregarle reconocimientos a la ex selección nacional de Voleibol, Annerys Valdez, Ramón Ramírez, Victor Marte y José Román ex lanzadores de grandes ligas asi como a la fundación Roberto Clemente quien estuvo representada por Luis Clemente, hijo de Roberto Clemente y Tom Brasuell presidente de la fundación, también fueron reconocidos el ex nba Luis Felipe Lopez y a la representación de la policía de New York quienes estuvieron representados por una comisión encabezada por el Teniente de la policía de New York Roberto Dominguez.

De igual forma Polo agradeció el apoyo a todos los presentes, en especial a la comisión de policías de New York, asi como también a los miembros de la fundación Roberto Clemente y a los ex peloteros y peloteros activos que se trasladaron a compartir con los niños que fueron participes de la ceremonia y recibieron una clínica de parte de los ex peloteros y peloteros activos.

Entre los presentes estuvieron además, los empresarios de la zona de Puerto Plata, Juan Luis Monagas y Ramón Elías Ruiz González, así como el señor Harlyn de los santos delegado del hispanic society de la policía de NY.