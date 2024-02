Con calma: Los Chiefs están de vuelta en el Super Bowl gracias a un enfoque ofensivo simple

Hubo un momento en la Navidad, mucho antes de que los Chiefs de Kansas City pudieran siquiera pensar que jugarían en el Super Bowl nuevamente, que el equipo estaba en un total desorden durante el partido contra los Raiders de Las Vegas mientras el tiempo se agotaba.

Ese momento cambió el curso de toda la temporada para Kansas City.

Tras esa derrota ante los Raiders, su quinta en ocho partidos, el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, se dio cuenta que su ofensiva se había vuelto demasiado compleja, así que simplificó todo.

No han perdido desde entonces.

Si bien no se puede comparar a la ofensiva que llevó a los Chiefs a tres Super Bowls en cuatro años, al menos se ha vuelto eficiente.

"Cuando ves ese juego en el que tuvimos problemas, eso te hacen mirar hacia atrás y pensar: ´¿Qué podemos hacer diferente?´", dijo el coordinador ofensivo de los Chiefs, Matt Nagy.

La decisión de simplificar todo va en contra del sentido común.

¿No debería ser más difícil defender una ofensiva más compleja?

También pareció ir en contra de los instintos, tanto de Reid como de Patrick Mahomes, quienes disfrutan diseñando jugadas creativas.

"Una ofensiva compleja es difícil para los jóvenes", admitió Mahomes.

El ex mariscal de campo Alex Smith solía advertir a sus compañeros de equipo que tenía "una maravilla" para que pudieran prestar atención mientras les explicaba toda una jugada.

"Hay tanta verborrea en el libro de jugadas y tanto diálogo. Es súper complicado", reconoció el gerente general de los Chiefs, Brett Veach.

Pero regresando a la Navidad, uno de los problemas que tuvieron los Chiefs contra los Raiders se presentó al tratar de introducir jugadas en el partido, dejándoles sólo unos segundos en el reloj.

Al simplificar las cosas, los Chiefs han llegado a la línea de golpeo en los playoffs con 15 o 20 segundos en el reloj, dándole tiempo a Mahomes para vigilar a la defensiva contraria o incluso cambiar por completo de jugada.

El resultado fueron victorias consecutivas para asegurar el cetro en la División Oeste de la Conferencia Americana y llegar como terceros a playoffs.

"No me gusta perder ningún juego, así que siento que cada derrota es difícil", dijo Mahomes, "pero siempre tuvimos todo lo que queríamos frente a nosotros. Nadie bajó la cabeza. Y ahora, vamos al Super Bowl, y como he dicho, no hemos terminado".