Teófimo López supera a Jermaine Ortiz y retiene el título de los welter

Teófimo López asesta un golpe sobre Jamaine Ortiz, en una pelea por el cetro de los superligeros de la OMB, el jueves 8 de febrero de 2024 en Las Vegas. ( STEVE MARCUS/LAS VEGAS SUN VIA AP )

Teofimo Lopez Jr. superó el jueves por decisión unánime a Jamaine Ortiz, para retener el título superligero de la Organización Mundial de Boxeo, apenas unos días antes del Super Bowl en el cercano Allegiant STadium.

El juez Steve Weisfeld dio un puntaje de 117-111, mientras que Tim Cheathem y David Sutherland dictaminaron 115-113. El anuncio generó un abucheo mayoritario entre los 6.206 espectadores que acudieron a la Michelob Ultra Arena.

López (20-1 con 13 nocauts) realizó la primera defensa de su cetro. Subió al cuadrilátero por primera ocasión desde junio, cuando derrotó a Josh Taylor por decisión unánime.

"Soy el campeón, soy el rey", dijo el púgil de ascendencia hondureña. "¿Saben qué sigue para mí? La gloria. Ninguno de estos chicos quiere pelear conmigo. Enfrentaré a (Terence) Crawford, en una categoría distinta".

López estaba en menos 750 en los pronósticos de FanDuel Sportsbook. Ello significa que el apostador tendría que haber puesto 750 dólares para ganar 100.

En la otra pelea que encabezaba la cartelera, el estadounidense Keyshawn Davis, medallista olímpico de plata, noqueó al puertorriqueño José Pedraza, campeón en dos divisiones, en el sexto episodio.

Davis (10-0 con siete nocauts) comenzó a imponer su voluntad en el tercer acto, con poderosas combinaciones a la cabeza y cuerpo de Pedraza. Y aunque pareció causar el mayor daño con golpes rectos a la cara, generó tal vez un castigo mayor con los golpes continuos al cuerpo en los asaltos posteriores.

"Durante todo este campamento de preparación he dicho que soy el mejor en las 135 libras", dio Davis. "Todos seguían diciendo, tienes que noquear... Pero yo les decía que no se preocuparan por eso y que simplemente me vieran trabajar. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Gané por nocaut".

Ahora, Davis tiene la mira puesta en López.

"Teófimo ha estado hablando mucho recientemente", consideró. "Subiré a las 140 libras para pelear con Teófimo, ¿qué hay de eso?... Sabes cómo vengo, tú y tu padre. Hay que pactar esto. Asciendo directamente a las 140 libras, vamos. Y tú tienes miedo, Teófimo".

Pedraza, quien regresó a la categoría de los ligeros con la esperanza de conseguir otro cetro mundial, cayó a una foja de 29-6-1.