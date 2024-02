No sólo es Purdy, varios jugadores elegidos al final del Draft han impactado a los 49ers y Chiefs

Si eres el último jugador elegido en el Draft de la NFL, al menos recibes el mote de —Mr. Irrelevante— y cierta algarabía.

Cuando te eligen un poco antes, simplemente eres una selección de séptima ronda.

"No sabía a dónde iría. Si me hubieran dicho que salí fuera del Draft, hubiera dicho ´Tiene sentido, claro. Lo entiendo'", dijo el guard de Kansas City Nick Allegretti, quien fue seleccionado en la séptima ronda del 2019. "No ganamos muchos juegos en el colegial, pero confiaba en mí".

El camino de Brock Purdy de ser "Mr. Irrelevant" a titular en el Super Bowl es una de las historias más relevantes del juego de este año, pero hay otra serie de tardías selecciones —y jugadores fuera del Draft— que han contribuido con los Chiefs y 49ers. Todos hacen recordar que puedes tener una memorable carrera en la NFL sin importar cuánto tarden en elegirte.

Allegretti fue la 216ma selección y ahora está en su quinta temporada con los Chiefs, con dos anillos de Super Bowl. Tuvo un papel importante en esta postemporada y reemplazó al lesionado All-Pro Joe Thuney en el juego de campeonato de la AFC.

Kansas City se llevó al corredor Isiah Pacheco en el 2022 en el 251mo puesto —11 por encima de Purdy. En dos temporadas, Pacheco suma 1.765 yardas por tierra y 12 touchdowns.

Hay una idea de que una vez que alcanzas las últimas rondas del draft, es mejor que no te seleccionen. Entonces te conviertes en agente libre y puedes decidir cuál es tu mejor opción.

Pero unirse a Kansas City y jugar al lado de Patrick Mahomes le ha resultado a Pacheco.

"Ser elegido en la séptima ronda me forjó como jugador, sabía que me querían", indicó. "No importa de dónde vienes, tener la oportunidad y hacer lo mejor con esta".

Incluso para un jugador que llegó fuera del Draft, hay esperanzas. Kurt Warner, por ejemplo fue MVP del Super Bowl 34.

Jake Brendel llegó fuera del draft proveniente del UCLA y ahora en su octava temporada en la NFL es el center titular de San Francisco.

El safety de los 49ers Tashaun Gipson tuvo que esperar aún más. Tras ser titular en 174 juegos con cinco equipos distintos en 12 temporadas, finalmente disputará el Super Bowl. Llegar a la liga fuera del Draft le ha resultado.

Gipson incluso es una de las razones por la que San Francisco está en el Super Bowl. Forzó un balón suelto en el duelo de campeonato de la NFL y que fue crucial para que los 49ers remontaran a los Lions.

Pero realmente ha sido suficientemente bueno para estar en este lugar por algún tiempo. Sólo necesitaba el equipo correcto.

Esto es verdad para muchos jugadores, especialmente aquellos seleccionados al final o fuera del draft. Se trata de encontrar la mejor situación.

"Sabía que lo único que quería era una oportunidad de estar en algún lugar", aseguró Allegretti. "El hecho de que recibí una oportunidad en Kansas City es increíble —la organización, el entrenador (Andy Reid), el entrenador (de la línea ofensiva Andy) Heck. Personas increíbles para las que jugar".