Fundación Propagas y el Grupo Propagas anuncian dos eventos deportivos

La Fundación Propagas y el Grupo Propagas anunciaron este jueves que para el 9 al 10 de marzo se llevará a cabo la séptima edición de los 100km del Caribe Non Stop by Propagas y los 5k Family Run Propagas, dos carreras ecológicas que buscan promover y educar el cuidado de nuestro medio ambiente y recursos naturales.

Durante un encuentro realizado en el Salón Multiuso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), con la presencia del ministro Miguel Ceara Hatton, la Dra. Rosa Margarita Bonetti de Santana, presidente de la Fundación Propagas; y Mariluz Viñas, directora del evento, anunciaron las carreras ante representantes de las marcas patrocinadoras y miembros de la prensa.

La séptima edición de la carrera internacional 100km del Caribe Non Stop by Propagas se celebrará del 9 al 10 de marzo a partir de las 4:00 de la mañana, saliendo del Rancho Francisco, en San José de Ocoa.

Los competidores atravesarán el Parque Nacional Valle Nuevo y deberán llegar al Hotel Altocerro, en Constanza, tras recorrer una distancia de 100 kilómetros en un tiempo máximo de 24 horas.

El domingo 10 de marzo a las 10:45 de la mañana se estará dando inicio el 5k Family Run Propagas, en el Hotel Altocerro, donde se celebrará el cierre de ambas carreras en un ambiente alegre y familiar.

Ceara Hatton valoró las carreras. "Este evento es importante porque nos ayuda, a todos los dominicanos, a fortalecer nuestra conciencia ecológica en general y, a la vez, a profundizar en el valor que tiene para nosotros la protección del Parque Nacional Valle Nuevo, un área estratégica para la conservación de nuestros recursos hídricos y nuestra biodiversidad", dijo.

Hizo un llamado especial a los habitantes de los pueblos de Constanza y San José de Ocoa para que, aprovechen las carreras para reflexionar sobre, "el compromiso individual y colectivo que debemos tener para conservar el Parque Nacional Valle Nuevo y todas nuestras áreas protegidas".

Felicitó a los atletas que hacen este recorrido, "es duro, yo lo hice a pie, tres días duré, pero fue muy intenso, pero realmente fue una gran experiencia y a mí me encanta ese recorrido, lo he hecho varias veces, pero solo una vez a pie. Quizás vuelva otra vez", agregó.

Mientras la Dra. Pirigua Bonetti de Santana sostuvo que "nos sentimos orgullosos de auspiciar, organizar y promover esta séptima edición de la carrera, un evento sin precedentes".

"En esta edición queremos resaltar uno de los puntos icónicos del Parque, la Pirámide Ciclópea, símbolo y monumento histórico de Valle Nuevo y la cigüita del pinar, una de las especies de aves más comunes en el Parque Nacional Valle Nuevo", dijo.

Resaltó que, a través de estas carreras, el Grupo Propagas promueve el turismo ecológico, dando a conocer nuestras montañas y los hermosos paisajes que alberga la isla Santo Domingo, invitando a todos los participantes a introducirse en un mundo nuevo, aprendiendo a través del deporte a conservar y conocer nuestros recursos naturales.

Mariluz Viñas, directora de ambos eventos, señaló que los 100km del Caribe Non Stop by Propagas se ha convertido en una carrera Internacional conocida.

"Desde el año pasado, además de la categoría de 100 kilómetros, introducimos una nueva categoría para deleite de los amantes de la naturaleza, quienes tendrán la posibilidad de realizar 50K saliendo desde La Pirámide con llegada a Constanza", expresó.

Viñas, como atleta y organizadora, dijo sentirse "orgullosa de poder afirmar que tenemos un evento que produce cero residuos, ya que no utilizamos plástico ni ningún otro tipo de material desechable, con la finalidad de contribuir a la concientización sobre la conservación del medio ambiente".

Agregó que la 5K Family Run Propagas, a celebrarse el domingo 10 de marzo, a las 10:45 de la mañana en el Hotel Altocerro, como una carrera abierta a toda la familia, "une la alegría, la naturaleza y el deporte, promoviendo siempre el cuidado de nuestro medio ambiente ".

"Nuestro branding 2024 va dedicado al símbolo y meta del Parque Nacional Valle Nuevo: ¡la majestuosa Pirámide! Enfocándose en la iconografía de la misma con su espacio cruciforme que permanece libre y expuesta al viento", enfatizó.

También resaltó la hermosa flora del parque; el pajón de Valle Nuevo y las fuentes de agua, que, tan vitales y abundantes, recorren nuestra isla.

Mientras, el atleta César Cordero, quien ha corrido esta carrera en cuatro ediciones distintas, resaltó el valor de correr los 100km Non Stop Propagas, su excelente organización, lo seguro que se sintió siempre, lo bien trazada que estaba la ruta y la ayuda de todo el staff.

Cordero motivó ver y vivir el cuidado del medio ambiente, y ver también cómo se lleva ese cuidado en cada punto de hidratación. Exhortó a todo atleta a que considere hacer este evento, así sea una vez en su vida, "y que sigamos dando ejemplo de qué se puede hacer este tipo de eventos disfrutado y cuidando la naturaleza".

Los 100 km del Caribe Non Stop by Propagas y el 5K Family Run Propagas cuentan con el patrocinio oficial de Propagas y Fundación Propagas. Entre sus colaboradores se encuentran el Ministerio de Medio Ambiente, Hotel Altocerro, Gatorade, Next, Productos Chef, La Campagna, 809 Broadcast, Fondeprosjo, Defensa Civil , La Famosa y Enterex.