Inteligencia artificial afectará el deporte dentro y fuera de la cancha

Los múltiples análisis avanzados que hay en el deporte estarían por toparse con un rival formidable que los supera: la inteligencia artificial.

La gente que aniquiló el toque de sacrificio en el béisbol y que convirtió los partidos de la NBA en concursos de triples no está segura de qué ocurrirá cuando la inteligencia artificial invada el deporte, tanto en las directivas de los equipos como en los terrenos de juego.

"He estado en las ciencias informáticas durante mucho tiempo. Ésta es la primera cosa que no entendemos", comentó el presidente de los 76ers de Filadelfia Daryl Morey el viernes, durante la MIT Sloan Sports Analytics Conference.

"Es algo que te vuelve loco", añadió. "En realidad hemos creado ahora algo con ceros y unos, en que creamos más cosas a cada paso, pero no entendemos los resultados".

La conferencia del MIT suele reunir a miles de "nerds" experimentados en el análisis profundo de las estadísticas deportivas, quienes aplican sus modelos de datos en temas candentes como la diversidad, las apuestas o la forma de revertir el ritmo lentificado de los juegos de béisbol.

Pero la reunión de este año se enfocó definitivamente en la inteligencia artificial. Las mesas redondas y los documentos presentados abordaron el potencial de que la inteligencia artificial generativa transforme los deportes.

Una conversación se centró en la estrategia del béisbol, otra en cómo proporcionar contenido olímpico para más de 200 países que compiten en casi medio centenar de deportes distintos. Y un documento de investigación se valió de la inteligencia artificial para rastrear datos de los jugadores a partir de una transmisión de fútbol.

Morey, uno de los fundadores de la conferencia, participó en un panel denominado "Ganar con la inteligencia artificial: el futuro de la inteligencia artificial en el deporte". La discusión abordó el potencial de mejoras en la calendarización, seguridad de los jugadores, publicidad, ventas de entradas y transmisiones que convierten la acción en el campo en una caricatura de Disney.

Kevin Lopes, vicepresidente de desarrollo e innovación de ESPN, comparó la inteligencia artificial con el iPhone, que transformó la vida diaria al darles a todos los que poseen algunas habilidades de codificación la oportunidad de proponer sus propias aplicaciones.

"Pienso en eso cuando reflexiono sobre la inteligencia artificial generativa", dijo Lopes. "No creo que nadie sepa lo que es todavía. Es algo fascinante para mí, y va a ser la próxima gran cosa. Existimos en este momento histórico... en el que cada día veremos innovaciones en la inteligencia artificial".

Que nadie se equivoque. La inteligencia artificial está ya aquí.

Carlos Peña, expelotero dominicano y actual comentarista, dice que la inteligencia artificial puede usarse para ayudar a que un bateador elimine sus puntos ciegos. Pero advierte que los beisbolistas se resistirán a menos que se retiren de esto todas las matemáticas para ofrecerlo como una guía simple, algo así como: "mira la recta alta y adentro".

Peña previó las quejas de los cazatalentos y de otros, en el sentido de que el análisis no puede reemplazar la intuición.

"No es lo que tratamos de hacer aquí", dijo. "Lo que tratamos de hacer es mejorar la intuición".

Christopher Jackson, jefe de datos digitales y análisis para los Juegos Olímpicos, opinó que la inteligencia artificial puede ayudar en la creación de contenido para la Web, a fin de complacer a los aficionados de deportes que no son tan populares ni suelen recibir atención de los medios principales.

Un problema es que la planificación olímpica se mide en décadas, mientras que los grandes cambios en la inteligencia artificial llegan cada seis meses.

Julie Souza, directora global de Amazon Web Services, dijo que la NFL está ahorrando 2 millones de dólares al año, al utilizar la inteligencia artificial para su calendario, en el cual hay 10.000 billones (correcto en español, un uno seguido de 15 ceros) de opciones potenciales que deben tomar en cuenta festividades, estadios compartidos y viajes.

La inteligencia artificial está disectando ya qué jugadas e incluso qué poses del cuerpo pueden causar más probablemente lesiones en un partido, dijo.

"Las reglas cambian para hacer que este deporte esté más seguro y que los jugadores se encuentren más protegidos", comentó Souza.

"No es sólo la NFL la que se beneficia de esto", precisó. "No vamos a retroceder. No hay forma de dar marcha atrás a esto. Simplemente estamos aprendiendo más y haciendo que el juego sea más seguro. Lo que es grandioso no sólo para la liga sino para nosotros como aficionados es tener a nuestros jugadores más tiempo en el terreno".

Morey dijo que los 76ers usan la inteligencia artificial con fines de productividad —acelerar las tareas de rutina. Sin embargo, ésta no es todavía tan acertada como para superar a los humanos, en momentos en que se intenta mejorar el modelo predictivo.

"No hemos encontrado tanto acá, pero eso cambiará", advirtió.

Y seguirán intentando.

"Hay un montón de cosas que nos asustan con esto, pero está ocurriendo", dijo Morey. "No va a haber una forma de hacer todo el asunto de seguridad... No va a haber en realidad una forma de controlar esto. Hay que apoyarse simplemente en esto, sinceramente, para ayudar a tu negocio y apoyar lo que haces. Y podrías toparte con algo que te dé miedo. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿No sumarte? No tiene sentido".