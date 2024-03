Cowboys aligeran su espacio salarial al restructurar acuerdo de Prescott

Los Cowboys de Dallas reducirán el impacto en el tope salarial del quarterback Dak Prescott al restructurar el último año de su contrato, comentó el lunes una persona que tiene conocimiento de la decisión.

El bono de 5 millones de dólares por ser parte de la plantilla se convirtió en bono por firmar para reducir el tope salarial del 2024 por cuatro millones a un total de 55 millones de dólares, le dijo a The Associated Press la persona en condición de anonimato debido a que el club no dio detalles del contrato.

La decisión fue reportada inicialmente por ESPN.

Los Cowboys podrían crear más espacio si le dan una extensión a Prescott, quien viene de perder en la ronda de comodín ante Green Bay y con lo que tiene marca de 2-5 en playoffs.

Aunque Jerry Jones ha dicho que el club quiere que Prescott se quede, el dueño del equipo y gerente general no se ha referido con el mismo tono que en el 2021 cuando firmaron a su quarterback franquicia por un récord de equipo de cuatro años y 160 millones de dólares.

La restructuración incluye dos años más anuables en el 2027 y 2028 para empujar el salario máximo de Prescott en el 2025 a 40 millones.

Los Cowboy se mantienen muy callados en la agencia libre en parte debido a que están a espera de extender los contratos dl receptor All-Pro CeeDee Lamb y el linebacker Micah Parsons, Novato Defensivo del Año 2021.

Comprometerse con Prescott más allá de esta temporada les facilitaría llegar a un acuerdo con Lamb y Parsons.

Dallas sólo ha agregado al linebacker Eric Kendricks por un año y 3,5 millones de dólares. Los Cowboys añadieron a Kendricks y dieron de baja a Leighton Vander Esch, la selección de primera ronda del 2018, con una designación de no pasar el examen médico por otra lesión de cuello que sufrió el año pasado.

Vander Esch anunció su retiro este lunes, seis días después de que fue dado de baja y tras pasar seis campañas en la NFL. El jugador se perdió 12 encuentros la temporada pasada debido otra serie de lesiones en el cuello, la cuarta desde el 2019.

"Me di cuenta que ya no puedo adherirme al estándar de excelencia que demanda el fútbol profesional. Y lo digo con todo el dolor de mi corazón: estoy médicamente retirado de la NFL", dijo Vander Esch en un comunicado.

Prescott, quien ha sido elegido tres veces al Pro Bowl, ha sido titular desde su año de novato después de que Tony Romo se lesionó en la pretemporada 2016. Pasó de ser elegido en la cuarta ronda a convertirse en Novato Ofensivo del Año llevando a Dallas a terminar líder de la NFC.

Los Cowboys no han podido superar la ronda divisional en cuatro oportunidades, el equipo no ha disputado el duelo de Campeonato de la NFC desde que ganaron el Super Bowl tras la temporada 1995.