Joel Rosario agradece a hípica de RD por su carrera

El jinete Joel Rosario, recientemente seleccionado para ingresar al Salón de la Fama de la hípica en los Estados Unidos, manifestó que agradece a todas las personas que en el país contribuyeron con su carrera, en su época de jinete local.

Rosario que estará montando a Track Phantom en el Kentucky Derby que se correrá este sábado 4 de mayo, dio crédito a los entrenadores, dueños de caballos, sus compañeros jinetes y todos los actores de la actividad hípica en el país; así como a los aficionados, por el apoyo a su carrera desde su época en la cual montaba en el Hipódromo Quinto Centenario, hasta ahora que lo hace en diferentes hipódromos de Estados Unidos y otras latitudes.

También agradeció a ese mismo tipo de actores hípicos en los Estados Unidos por su apoyo.

"He tenido mucha gente que me ha apoyado aquí, en Estados Unidos, y en República Dominicana", señaló Rosario. "Si uno no tiene ese apoyo es muy difícil llegar".

Rosario mencionó al entrenador Eugenio DeChamps como una de las personas que más le ayudó en su desarrollo como jinete en el país, y además dijo que ha tenido que trabajar duro para alcanzar el lugar en el cual se encuentra actualmente.

El hoy inmortal de la hípica en los Estados Unidos recordó que al radicarse en ese país, llegó primero a California, donde tenía que levantarse bien temprano y visitar los establos, en busca de oportunidades para montar ejemplares.

La comida y el inglés

Al señalar algunos de los obstáculos que tuvo que saltar al radicarse en los Estados Unidos, Rosario mencionó el adaptarse a la comida y la barrera del idioma, por lo cual tuvo que aprender inglés, aunque dice que solo domina un poquito esa lengua.

"He tenido que trabajar duro, muy duro. Todos los días", observó Rosario, de 39 años, quien obtuvo su licencia para montar caballos de carreras en los Estados Unidos en el 2003.

A los 20 años de tener licencia para montar en Norteamérica, Rosario se convirtió en elegible para ingresar al Museo Nacional de Carreras y Salón de la Fama en los Estados Unidos.

Antes, también tuvo una exitosa carrera con sus montas en la República Dominicana, donde al momento de su partida era considerado una de las principales "bridas" del país.

"Me sorprendió mi elección. Tan pronto, así. Yo soy joven", sostuvo Rosario, quien fue seleccionado en su primer año de elegibilidad. "Es algo que cuesta mucho trabajo llegar ahí."

Carreras decisivas para elección

Al considerar los hechos que a su juicio pavimentaron su ruta hacia el Salón de la Fama de la hípica en los Estados Unidos, Rosario, en conversación telefónica con el presidente de la Comisión Hípica Nacional en República Dominicana, Francisco Pavonessa; y el director de comunicaciones de la Comisión Hípica Nacional, Rafael Díaz, mencionó:

1.- El haber ganado en una ocasión el Derby de Kentucky (2013), a bordo de Orb.

2.- Sus dos victorias en el Belmont Stakes; con Tonalist (2014) y Sir Winston (2019).

3.- Sus 15 triunfos en Copas de Criadores (4to. en la lista de todos los tiempos en Estados Unidos).

Ganancias millonarias

Al momento de su elección Rosario había producido ganancias con sus carreras por $319,313,804 millones de dólares, cuarto de todos los tiempos entre los jinetes que tienen su base de operaciones en los Estados Unidos.