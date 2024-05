Scottie Scheffler, arrestado en el Campeonato PGA por infracción de tránsito

El campeón del Masters Scottie Scheffler fue arrestado al amanecer del viernes mientras se dirigía a jugar en el Campeonato de la PGA.

Inauditas imágenes captaron esposado al número uno del golf cuando era trasladado a la cárcel por no obedecer las instrucciones de la policía durante una investigación por el atropello fatal de un peatón.

En un lapso de cuatro horas, Scheffler fue arrestado vistiendo pantalones cortos y una camiseta, lucir el atuendo naranja de la cárcel para su foto policial y después volver al campo Valhalla Golf Club con ropa de golf para iniciar la segunda ronda a las 10:08 a.m.

"Esta mañana me dirigí como me lo pidieron los oficiales de policía", dijo en un comunicado que publicaron durante su calentamiento en el campo de tiro. "Fue una situación caótica, entendible debido al trágico accidente que ocurrió antes y hubo un gran malentendido con lo que me pidieron hacer".

"Nunca fue mi intención ignorar las instrucciones", añadió. "Espero dejar todo esto atrás y enfocarme hoy en el golf. Por supuesto, todos nosotros involucrados en el torneo expresamos nuestras condolencias a la familia del hombre que falleció en el accidente de esta mañana".

El abogado de Scheffler en Louisville Steve Romines dijo que el arresto fue "un enorme mal entendido".

"Vamos a litigar el caso", señaló el abogado Steve Romines a The Associated Press.

El tráfico se atascó a lo largo de una milla (1.600 metros) en ambas direcciones en la única vía que conduce Valhalla cuando aún estaba oscuro por la mañana y llovía pertinazmente. Docenas de patrullas policiales con sus luces rojo y azul encendidas se apostaron en la entrada.

La policía indicó que un peatón fue atropellado por un autobús al cruzar el camino por un carril asignado exclusivamente para el tráfico del torneo. Se le declaró muerto alrededor a las 5:09 de la madrugada.

El reportero de ESPN Jeff Darlington informó que Scheffler, quien debía comenzar su recorrido de la segunda ronda a las 8:48 de la mañana, rebasó a una patrulla poco después de las 6 de la mañana en su vehículo deportivo que llevaba una identificación del torneo.

El agente le gritó al golfista que frenara y sujetó al vehículo hasta que Scheffler frenó unos 10 metros más adelante.

"Lo principal es que actuó exactamente como le pidieron con un vehículo señalizado con credenciales", indicó Romines. "No hizo nada malo de forma intencional".

El oficial, identificado en el reporte como Det. Gillies, fue arrastrado "al suelo" y sufrió "dolor, inflamación y abrasiones en la muñeca izquierda" después de que auto "aceleró hacia el frente", según la policía.