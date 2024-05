Seize the Grey se corona en Preakness; el ejemplar montado por Joel Rosario llegó en quinto lugar

El boricua Jaime Torres monta a Seize The Grey al ganar Preakness STakes, el sábado 18 de mayo de 2024, en Baltimore (AP Foto/Julio Cortez)

Seize the Grey ganó el Preakness Stakes 2024 con un tiempo de 1:56.82, y en el proceso evitó un empujón tardío del ganador del Derby de Kentucky, Mystik Dan. Fue una victoria especial para Seize the Grey, pero también fue una victoria especial para el entrenador D. Wayne Lukas.

Just Steel, montado por el jinete dominicano Joel Rosario, llegó en la quinta posición. Rosario es miembro del Salón de la Fama de la Hípica.

Lukas no solo consiguió la séptima victoria de su carrera en el Preakness, empatándolo con Robert Wyndham Walden en el segundo puesto de todos los tiempos, sino que también se convirtió en el entrenador de mayor edad en ganar una carrera de la Triple Corona a los 88 años. Hablando con NBC Sports después de la carrera, Lukas dijo que la emoción de las carreras de caballos aún no ha desaparecido para él.

Mystik Dan finalizó segundo en el grupo de ocho caballos que disputaron la carrera de una milla y 3/16, dotada con una bolsa de 2 millones de dólares. Se quedó sólo cerca de hilar victorias luego de imponerse por una nariz en el Derbi de Kentucky.

Y sería una sorpresa que corriera el 8 de junio en Belmont Stake, sobre la pista del hipódromo de Saratoga.

"Nunca pasa de moda a este nivel", dijo Lukas. "Me encanta la competencia. Me encanta estar aquí con el resto de ellos. Hubo un montón de buenos muchachos en esta carrera. Es una pena que no todos podamos ganar".

Lukas bromeó diciendo que algunos de sus compañeros podrían querer que él terminara su carrera ahora que agregó otra victoria de Preakness a su currículum. Desafortunadamente para esos competidores, todavía no ha hecho ningún plan de jubilación.

"Creo que están tratando de deshacerse de mí", dijo Lukas. "Creo que quieren que me retire. Eso nunca sucederá".

La apuesta por la Triple Corona de Mystik Dan termina en Pimlico a pesar de una gran carrera al final para convertirlo en un final emocionante. El entrenador Kenny McPeek estaba decepcionado porque su caballo no pudo lograrlo, pero estaba feliz de ver a Lukas obtener otra victoria.

"Wayne es un gran tipo", dijo McPeek a NBC. "Es un tipo al que siempre he idolatrado. Si voy a ser derrotado, está bien que él me derrote. De hecho, a lo largo de los años, él me ha derrotado muchas veces".