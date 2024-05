Celebran logro de Thais Herrera en el Everest

El puesto de bolsa Alpha Inversiones y AFP Crecer manifestaron su alegría y admiración por la alpinista Thais Herrera, quien se convirtió en la primera dominicana en alcanzar la cima del monte Everest, el más alto del mundo.

Para ambas entidades financieras este hito representa un motivo de celebración, pues, han colaborado de cerca con la atleta para la conquista de sus diversas cumbres.

"Thais ha contado desde el inicio con nuestra admiración, es una dominicana que se pone grandes metas y las cumple. Se propuso conseguir el Explorer´s Grand Slam, es decir, escalar las siete cumbres más altas de cada continente y esquiar a los Polos Norte y Sur. Estamos frente a una persona de una determinación que nos emociona a nosotros y a cada dominicano. Por eso no dudamos en afirmar que, con Thais Herrera, invertimos en llevar nuestro orgullo dominicano hacia lo más alto", expresó el vicepresidente ejecutivo de Alpha Inversiones, Santiago Camarena.

Gracias al apoyo recibido durante estos últimos 3 años la atleta ha conseguido escalar hasta ahora seis de las siete cumbres: el monte Everest (8,850 metros), entre Nepal y China; Aconcagua (6.962 metros), en Argentina; Denali (6,194 metros), en Estados Unidos; Kilimanjaro (5,895 metros), en Tanzania; monte Elbrus (5,642 metros), Rusia; y monte Vinson, Antártida (4,897 metros).

Adicionalmente, en diciembre de 2023 se convirtió en la primera dominicana en esquiar ocho días para llegar al polo sur y plantar allí el tricolor nacional.

"Para nosotros Thais Herrera representa la esencia y el corazón de esta organización, ella forma parte de AFP CRECER desde sus inicios, la hemos visto crecer enfrentando grandes desafíos y momentos retadores, de los cuales se ha levantado fortalecida y con nuevas fuerzas para ir detrás de sueños cada vez más ambiciosos, convirtiéndose en un referente de resiliencia, tenacidad y valentía para la mujer y madre dominicana" dijo la vicepresidenta corporativa de AFP Crecer, Gina Cordero.

Por su parte, Herrera manifestó su agradecimiento: "Estoy contenta con el respaldo que Alpha y AFP Crecer me han dado desde tiempo atrás para lograr estas metas. Gracias a su apoyo constante, he podido comprobar que las personas comunes, con determinación y esfuerzo, tienen la capacidad de transformar sus sueños extraordinarios en realidad, demostrando que no hay límites para aquellos que creen en sí mismos."