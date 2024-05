Softbol masculino RD enfrenta lanzadores argentinos como parte de sus entrenamientos

La selección masculina de mayores de softbol de la República Dominicana enfrentará a dos lanzadores argentinos como parte de sus entrenamientos con miras a su participación en la fase del mundial de la disciplina.

La Federación Dominicana de Softbol (Fedosa) anunció el calendario de fogueo del seleccionado, que incluye partidos con los equipos del Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con los lanzadores sudamericanos, Lucas Ariel Galarza y Bogdan Andrés Becic, participando como refuerzos. Los partidos arrancaron este martes en el estadio No. 2 de Sofbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde jugarán este miércoles a partir de las 3 de la tarde.

El conjunto dominicano tiene pendiente de confirmar otros enfrentamientos que se extienden hasta el sábado 1ero de junio.

Galarza y Becic, son dos experimentados lanzadores de Argentina, que ocupa el No. 1 en el último ranking de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés).

Francis Germán, dirigente del conjunto, entiende que el bateo dominicano debe mejorar con estos entrenamientos que ayudarán al conjunto dominicano en ambas facetas del juego, por el conocimiento y las habilidades que tienen estos lanzadores argentinos.

Los grupos del mundial

El softbol dominicano se prepara para competir en el Grupo-A en la fase del Mundial que será del 12 al 16 de junio en Hermosillos, México. Otros equipos en ese grupo son Australia, No. 2 del mundo, que comenzará la defensa del título; Venezuela, Filipinas, la República Checa y los anfitriones mexicanos.

Según la información en el portal de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, Israel No. 16 y Argentina No. 1, han sido asignados al Grupo-B, junto con el No. 3 Canadá, el No. 8 Nueva Zelanda, el No. 11 Singapur y el No. 24 Hong Kong, China.

Este grupo se desarrollará entre el 10 y el 14 de julio en Prince Albert, Canadá, en Max Power Ball Fields en Prime Ministers Park.

El Grupo-C se disputará en Oklahoma City del 17 al 21 de septiembre, y los anfitriones y número 6 del mundo, Estados Unidos, recibirán a los campeones asiáticos y al número 2 Japón, Guatemala, Sudáfrica, el número 17 Holanda y Colombia jugarán en el OGE Energy Field, localidad donde se encuentra el Salón de la Fama del Softbol de EE.UU.

Los dos mejores equipos de cada grupo, más dos comodines, avanzarán a la Final del Campeonato del Mundo, que se jugará en Prince Albert en el verano de 2025, en las mismas instalaciones del Grupo B.