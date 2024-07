Tackle ofensivo de Lions Taylor Decker obtiene extensión de 3 años

Taylor Decker se mantiene bajo contrato hasta la temporada 2027 con los Lions de Detroit tras firmar el lunes una extensión de contrato por tres años y 60 millones de dólares, según una persona familiarizada con la situación que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los términos no fueron anunciados.

Detroit reclutó a Decker procedente de Ohio State con la selección global N° 16 en el 2016 y estaba entrando en el último año de su contrato antes de llegar al nuevo acuerdo.

Decker ha sido titular en 112 partidos en su carrera, incluidos 15 en la temporada regular de 2023 cuando los Lions, campeones de la NFC Norte, avanzaron al juego de campeonato de la NFC. Ha sido titular al menos 15 juegos en seis temporadas, mientras que las lesiones lo limitaron a nueve juegos en 2021 y ocho en 2017.

"Estoy contento de que los Lions continúen viendo el valor que puedo agregar a este equipo, en el futuro", dijo Decker. "Estoy emocionado de verlo hasta el final. Serán nueve años los que llevo aquí. Ha habido altibajos, y parece que estamos en un repunte en este momento".