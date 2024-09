Ministros Kelvin Cruz y Carlos Valdez ponen la mira en trabajo con jóvenes

Los ministros de Deportes y Recreación (Miderec) y de la Juventud compartieron y analizaron experiencias que podrían articular de manera conjunta a beneficio de los sectores que representan, y que tienen una estrecha vinculación.

Así se expresó el ingeniero Kelvin Cruz sobre la visita que le hizo su colega de la Juventud, Carlos Valdez, acompañado de tres de sus viceministros.

"No hay una acción del Ministerio de Deportes que no tenga que ver con un impacto directo a la juventud y creo que también la juventud está muy vinculada al deporte; por lo que no tenemos ninguna justificación para no trabajar en conjunto y juntos empujar para llevar soluciones de provecho a la juventud y al deporte dominicanos", expresó Cruz.

El incumbente del Deporte oficial se mostró muy contento por recibir a Valdez y expresó que pronto planificarán "acciones contundentes que podamos transportar o trasladar a territorio de las diferentes regiones y provincias del país".

"Aquí estamos siempre a la orden y vamos juntos a hacer un buen vínculo deportivo, pero con jóvenes", dijo Cruz a Valdez, a quien expresó su cariño y consideración. Estuvo acompañado por el viceministro de Deportes Franklin de la Mota.

Ministro de la Juventud

El ministro Valdez se expresó "sumamente complacido" de la invitación hecha por el recién nombrado al frente de la cartera deportiva por el presidente Luis Abinader.

"No puede haber deporte sin la juventud, pero sé que vienen grandes cosas para la juventud a través de la unión de criterio de dos ministerios que tienen que ver con la formación integral de los jóvenes dominicanos", indicó Valdez.

En su visita al despacho de Kelvin Cruz, el funcionario estuvo acompañado de los viceministros de la Juventud Hendry González, de Políticas Públicas; Ángelo Ramírez, de Extensión Regional; y Francisco Santiago, de Desarrollo de Programas.