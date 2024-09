Juegos Nacionales de La Altagracia, podrían ser aprovechados como un incentivo al turismo deportivo

Para que haya Juegos Deportivos Nacionales en el 2027, lo primero que tiene que ocurrir es que se ratifiquen los de 2025.

Es una decisión presidencial, lejos de toda duda, aun cuando el anterior ministro de Deportes, Francisco Camacho dijo que la sede de la región Valdesia (Peravia, Azua y San José de Ocoa) se mantiene para 2025.

En lo que eso llega, La Altagracia, que aspira a montar la sede de los Juegos de 2027, tiene algunos puntos que se deben tomar en cuenta en caso de que se mantenga la continuidad.

Uno es el turismo. Las instalaciones, y es un tema que han tocado algunos dirigentes deportivos, servirían para atraer turismo deportivo, si es que se construyen instalaciones de nivel óptimo en una zona tan visitada.

En 2023, el país rompió el récord de visitantes en un año con 10 millones. En febrero de ese año, La Altagracia, con un 67%, fue uno de los destinos más visitados.

Con una serie de instalaciones de alto nivel, motivaría la celebración de grandes eventos. “Aquí no se hacen eventos internacionales porque no hay áreas deportivas”, dijo el presidente de la Unión Deportiva de La Altagracia.

En el 2020, por ejemplo, la Federación Dominicana de Baloncesto, montó, tipo “burbuja” una de las ventanas clasificatorias para la Copa América en el Hard Rock, en Punta Cana. El presidente de esa entidad, Rafael Uribe llegó a sugerir la posibilidad de otros eventos allí como espectáculo internacional.

El técnico de atletismo, José Ludwig Rubio habló de una especie de albergue olímpico, tomando en cuenta que la zona tiene su propio aeropuerto y sería un turismo deportivo favorable, pues los atletas disfrutarían de la preparación deportiva y de los atractivos turísticos de la zona.

“Pero no podemos participar, ni hacer ningún tipo de evento porque no hay las instalaciones. Siempre se ha dicho, no ustedes no cuentan con las instalaciones para hacer algún evento”, dijo De León.

Áreas disponibles

Terrenos hay para el caso de construcción en esta provincia, instalaciones faltan. La más llamativa es el Multiuso Leo Tavárez, un pequeño techado para una población que alcanza ya los 446,060 habitantes según el último censo (el décimo) de población y vivienda en 2022. Ese es el mayor crecimiento relativo en todo el país al pasar de 273,210 habitantes en 2010 a la cifra y año mencionados, lo que representa una variación porcentual de 63.27%.

Luego aparecen algunos estadios, pero ninguno en la condición ideal para unos Juegos Nacionales, por lo que será una buena tarea de infraestructura para esta provincia.

En el este del país, Monte Plata, San Pedro de Macorís y La Romana han sido sede de los Nacionales “y sería justo que nos correspondiera”.

El bronce de Alcántara y otros boxeadores olímpicos de La Altagracia Uno de sus puntos luminosos es por Yunior Alcántara, nativo de aquí, ganador de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París. Miguel Mojica y Junior Castillo compitieron antes en unas Olimpíadas. De León reclama una instalación con condiciones para un deporte tan seguido aquí. “Eso es un incentivo (Alcántara) porque aquí estamos tratando de que se hagan las instalaciones necesarias. Las instalaciones de aquí son muy pequeñas para los eventos que se hacen y además eso serviría para para un desarrollo de la región este”.