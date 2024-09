Bengals descartan pánico a pesar de iniciar la temporada en 0-3

Aún no hay pánico, pero iniciar 0-3 ciertamente es una sorpresa para unos Bengals de Cincinnati que presupuestaban otra oportunidad de disputar la postemporada.

El quarterback Joe Burrow está saludable, aunque fue superado el lunes por el novato de los Commanders de Washington Jayden Daniels, quien estuvo prácticamente perfecto, al lanzar para 254 yardas y dos touchdowns.

La derrota por 38-33 significa que los Bengals tienen su peor inicio de campaña desde el 2019 cuando perdieron los primeros 11 y terminaron con marca de 2-14. Ese fue el año anterior a que eligieran a Burrow como el número 1 en el draft.

"Habrá partidos importantes al final en los que vamos a tener que redoblar", admitió Burrow. "No hemos enfrentado a ningún rival divisional. Los Steelers están 3-0, otros equipos 1-2, nosotros 0-3. Disputamos esos seis encuentros más adelante. Ciertamente no estamos fuera. Los playoffs y ganar la división no están ahorita en mi mente. Tenemos que mejorar esta semana".

El quarterback de 27 años tuvo su mejor encuentro el lunes, acertando 29 de 38 pases para 324 yardas y tres touchdowns, incluyendo dos a Ja'Marr Chase.

Pero la defensiva le permitió a Daniels tener su mejor partido de su joven carrera, en el que completó 21 de 23 pases y un récord de novato en proporción de pases completos con 91,3%.

Burrow tiene a su ofensiva en movimiento. Los Bengals superaron 436 a 356 en yardas a Washington. El problema fue terminar las jugadas. Tres de las series en la primera mitad en el campo de Washington quedaron varadas y los Bengals se tuvieron que conformar con un par de goles de campo de Evan McPherson.

La ausencia de dos integrantes interiores de la línea defensiva, B.J. Hill y Sheldon Rankins, debido a lesiones en el tendón de la corva, causó problemas para presionar al quarterback y repeler los acarreos. La ofensiva de los Commanders mantuvo protegido a Daniels, quien tuvo suficiente tiempo para encontrar receptores abiertos. Washington convirtió 5 de 9 en terceros downs y 3 de 3 en cuartos downs.