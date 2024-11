Abdi Nageeye y Sheila Chepkirui se consagra en el Maratón de Nueva York

Abdi Nageeye y Sheila Chepkirui remataron fuerte en el tramo final para distanciarse de sus más cercanos competidores y salir victoriosos el domingo por primera vez en el Maratón de Nueva York.

Nageeye, quien se convirtió en el primer corredor de Holanda en ganar la división élite masculina, pugnó paso a paso con el keniata Evans Chebet, el campeón de 2022, antes de acelerar rumbo a la meta en el Central Park. Empleó un tiempo de 2 horas, 7 minutos y 39 segundos. Chebet terminó seis segundos detrás.

"En la meta estuve como, ¿estoy soñando? Gané en Nueva York", dijo Nageeye.

Compitió tres veces en la carrera de Nueva York antes de lograr su mejor resultado en 2022, cuando acabó tercero.

"Conozco la ruta", dijo Nageeye. "Hoy fueron dos cosas: sobrevivir la carrera y mi carrera empieza después de los 36 (kilómetros; 22 millas). Pensé como un ciclista, sobrevive 36K y vas a ganar".

Chepkirui compitió por primera vez en Nueva York y se escapó de la campeona defensora Hellen Obiri en la recta final de la carrera femenina.

"Déjame empujar la última milla, déjame dar lo mejor de mí", dijo la keniata. "Cuando estábamos cerca de los 600 metros restantes, me dije a mi misma que debo exigirme más. Cuando vi que Hellen no se acercaba, supe que ganaría y estaba muy contenta".

Chepkirui, quien comenzó a correr maratones en 2022, ganó en 2:24.35. Obiri terminó casi 15 segundos detrás.

Obiri buscaba convertirse en la primera ganadora consecutiva desde que la también keniata Mary Keitany ganó tres al hilo entre 2014-16. Vivian Cheruiyot terminó tercera, dándole a la nación africana los tres primeros lugares.

El campeón defensor masculino y campeón olímpico en París, Tamirat Tola, llegó cuarto, justo detrás de Albert Korir.

"Tuve un buen año", dijo Tola a The Associated Press. "Gané los Juegos Olímpicos y luego regresar a Nueva York después de eso, sabes es un camino duro. Sé que he agotado mucha energía. Cerca del kilómetro 33 sentí mi músculo apretado y mis músculos simplemente no pudieron responder".